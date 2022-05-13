Підсумки робочої поїздки Дмитра Кулеби в Молдову





В ході візиту Дмитро



Про це повідомляє МЗС України 11 грудня.



Дмитро Кулеба привітав Маю Санду з переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит в Україну буде її першою зарубіжною поїздкою на посаді президента. Завершився робочий візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Молдову, міністр провів низку зустрічей і обговорив подальші шляхи розвитку співробітництва між країнами.В ході візиту Дмитро Кулеба зустрівся з обраною президенткою Молдови Майєю Санду, провів переговори з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоем, віцепрем'єр-міністром - міністром фінансів Молдови Сергієм Пушкуца, головою парламенту Молдови Зінаїдою Гречаною.Про це повідомляє МЗС України 11 грудня.Дмитро Кулеба привітав Маю Санду з переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит в Україну буде її першою зарубіжною поїздкою на посаді президента.



«Україна вітає успішне проведення вільних і демократичних президентських виборів в Молдові, які чітко підтвердили європейський вибір молдовського народу. Ми готові відкрити якісно нову сторінку в українсько-молдовських відносинах», - заявив міністр.



Дмитро Кулеба висловив подяку Маї Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії і окупації РФ українського Криму, підтримки територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.



Міністр також запропонував новообраній президентці Молдови взяти участь в діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.



«Зі свого боку, ми і надалі будемо підтримувати територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягати на виведенні російських військ з регіону Придністров'я», - підкреслив міністр.



В ході переговорів Дмитро Кулеба і Ауреліу Чокой приділили особливу увагу питанням регіональної безпеки, зокрема, врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі і врегулюванню придністровського конфлікту.



«Прийшов час взятися за вирішення хронічних проблем в наших двосторонніх відносинах і почати реалізацію амбітних спільних проєктів в сфері торгівлі, інфраструктури, туризму», - зазначив Дмитро Кулеба.



Міністри окремо домовилися провести двосторонні консультації з питань європейської інтеграції та з метою просування відповідних спільних ініціатив України та Молдови.





На зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром фінансів Молдови Сергієм Пушкуца сторони обговорили можливості взаємовигідної співпраці в енергетичній, торговельно-економічній, транспортній та культурно-гуманітарній сферах. Сторони домовилися якнайшвидше відновити роботу двосторонньої міжурядової комісії. Міністр звернувся з проханням до молдовської сторони сприяти вирішенню проблем, з якими стикаються українські компанії при роботі в Молдові.



Дмитро Кулеба також зустрівся зі спікеркою молдовського парламенту Зінаїдою Гречаною. Співрозмовники погодилися з необхідністю відновлення міжпарламентського діалогу між Україною та Молдовою. Спікерка також поінформувала міністра про перспективи розвитку внутрішньополітичної ситуації в Молдові.