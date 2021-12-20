Італія закрила в'їзд 13 країнам

Влада Італії через небезпеку поширення коронавируса тимчасово заборонили в'їзд в країну з 13 держав, що не входять в Європейський союз. Італія також припинила пряме і непряме авіасполучення з цими країнами.
Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє прес-служба відомства.
Заборона в'їзду, в тому числі транзитного, стосується людей, які в останні 14 днів відвідували Вірменію, Бахрейн, Бангладеш, Бразилію, Боснію і Герцеговину, Чилі, Кувейт, Північну Македонію, Молдову, Оман, Панаму, Перу, а також Домініканську Республіку.
Ці країни також відсутні в так званому зеленому списку ЄС.
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