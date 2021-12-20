Історична подія: В Україні вперше прибув президент Швейцарії
05:42 21 липень Київ, Україна
Посольства Швейцарії в Україні повідомляє. У перші за всю історію незалежної України в країну з офіційним візитом прибув президент Швейцарії. Мета візиту - вирішення питань про подальший розвиток відносин між країнами.
Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга прибула до Києва. Візит триватиме з 20 по 23 липня. Глава української держави Володимир Зеленський вперше з початку карантину прийме президента іншої країни.
"Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга приземлилася в Києві. Сторони планують обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.
Важливим моментом цього візиту стане спільна поїздка Соммаругу і Зеленського на Донбас, щоб ознайомити її з ситуацій на фронті, політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.
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