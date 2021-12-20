Історична подія: В Україні вперше прибув президент Швейцарії

05:42 21 липень Київ, Україна

Посольства Швейцарії в Україні повідомляє. У перші за всю історію незалежної України в країну з офіційним візитом прибув президент Швейцарії. Мета візиту - вирішення питань про подальший розвиток відносин між країнами.

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга прибула до Києва. Візит триватиме з 20 по 23 липня. Глава української держави Володимир Зеленський вперше з початку карантину прийме президента іншої країни.