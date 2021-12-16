Ірина Верещук викликає на бій Віталія Кличка

09:39 17 липень Київ, Україна

Жителі столиці і всієї України очікують відповіді Віталія Кличко, на виклик, кинутий йому кандидатом від партії «Слуга народу» Іриною Верещук. Трохи раніше стало відомо про її рішення балотуватися в мери Києва.

Прес-служба Офісу Президента повідомила про те, що Володимир Зеленський підтримує проведення дебатів між кандидатами.

Ось що сказав президент з цього приводу: «Мені здається, що це дуже важливо. Саме в напрямку професійних дебатів, з точки зору містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, грошей, мені здається, це буде дуже цікаво - побачити відповіді в серйозних дебатах між діючим мером і Іриною Верещук ».

Нагадаємо! Відповідно до Рішення Верховної Ради, прийнятому 15 липня 2020 року, місцеві вибори призначені на 25 жовтня поточного року.

Уже 16 липня стало відомо, що від «Слуги народу» буде балотуватися Ірина Верещук: на праймеріз вона перемогла Миколи Тищенка, Олександра Дубинського, Олександра Качура і Дмитра Гуріна.