Ірина Венедиктова поділилася успіхами в боротьбі з корупцією

10:48 09 грудня Київ, Україна

Сьогодні - Міжнародний день боротьби з корупцією. Ірина Венедиктова присвятила цій даті пост, розміщений в соцмережах, про досягнення правоохоронних органів в цій галузі.



Зокрема, правоохоронці викривають в середньому 44 корупційні правопорушення в день. Всього за вісім місяців правоохоронці викрили 7748 таких злочинів.



"Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупції. З березня по листопад - 2374 підозрювані, тоді як в минулому році було всього 1606", - пише Венедиктова.



У той самий час на 40% збільшилася кількість направлених до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами - 1764 проти 1291 за аналогічний період минулого року. Більш ніж на 10% збільшилася кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень - 2937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів і 165 депутатів всіх рівнів.



Крім того, за вісім місяців до кримінальної відповідальності притягнуто 21 прокурора, більшість з них за вчинення кримінальних корупційних правопорушень.



За цей же період засуджені за корупцію 408 осіб.



"Цей результат збільшився тільки на 10%, і нам треба системно працювати, зокрема, над законодавством, щоб судовий розгляд не затягувався", - пояснила генпрокурорка.



При цьому в більш ніж вісім разів збільшилася сума встановлених збитків державі - майже 278 млн гривень, тоді як в минулому році було 34 млн грн, і на 40% - сума відшкодованих. У 17 разів зросла сума пред'явлених позовів з метою забезпечення відшкодування збитків - з 14 млн грн до майже 237 млн гривень і на 90% - арештованого майна, що становить майже 63 млн гривень.