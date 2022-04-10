Іран затягує виконання домовленостей

18:39 13 листопада Київ, Україна

Ще 21 жовтня завершилися переговори щодо авіакатастрофи літака МАУ над Тегераном, за домовленостями Україна повинна була отримати документацію з інформацією про розслідування кримінального провадження в Ірані.

На сьогодні жодне українське відомство не отримало жодного з обіцяних документів з моменту останнього раунду переговорів з Іраном. Це може вплинути на дату проведення наступного раунду переговорів, повідомив заступник міністра МЗС Євген Єнін.

"Станом на сьогодні, як то кажуть,"рахунок на табло" полягає в тому, що жоден з обіцяних нам документів досі в Україну не дійшов. Можливо, вони не готові. Можливо, вони в стадії перекладу. Але те, що ми бачимо сьогодні - жодне відомство не отримало жодного документа з моменту останнього раунду переговорів. І, безумовно, ми будемо домагатися від іранської сторони виконання тих домовленостей, які ми в результаті досить непростого діалогу домовилися отримати. Без цього подальший переговорний процес не має сенсу", - сказав Єнін.

За його словами, в разі, якщо іранська сторона буде говорити, в такому випадку Україна розраховує на щирість, відвертість.

"Ми чітко сказали, що не проміняємо правду ні на які гроші, і наше суспільство буде вимагати знати цю правду. Ми від цього не відступимо і сподіваємося, що іранська сторона все ж продемонструє політичну волю і почне ділитися такою необхідною для всіх українців та громадян держав, жителі яких постраждали в результаті трагедії, інформацією", - підкреслив дипломат.

На питання про те, чи вплине відсутність обіцяної Іраном інформації на дату проведення третього раунду переговорів, який запланований на грудень, Єнін заявив, що "не хотів робити якихось категоричних заяв".