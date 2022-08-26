Іран відправить "чорні ящики" збитого літака МАУ до Франції

Агентство ISNA повідомляє, що влада Ірану не будуть відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака МАУ, який помилково збили в січні.

"Іранська влада у відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо чорних ящиків українського літака, а також уточнення подальших кроків і дій в цій ситуації, прийняли рішення відправити чорний ящик літака в іншу країну", - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, ящики відправлять до Франції. За інформацією Європейської правди, дані про "затримки відповіді України" не відповідають дійсності.

Раніше міністр транспорту Канади Марк Гарно розповів, що іранська влада не виконали обіцянку про передачу бортових самописців України. За його словами, Іран пояснює затримку пандемією коронавируса. Він зазначив, що Канада докладає зусиль, щоб "чорні ящики" були нарешті належним чином розшифровані.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі повідомив, що винним в авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України є оператор ракетної системи