Іран готовий на переговори з Україною

11:21 23 серпень Київ, Україна

Авіакатастрофа українського літака сталася 8 січня після вильоту з Тегерана. Загинуло 176 чоловік включаючи пасажирів і команду борту. Тільки недавно Глава Авіаційної організації Ірану Тураджі Зангане зробив заяву про те, що Іран готовий вийти з Україною на переговори. Про це повідомляє іранське агентство IRNA.

Зангане розповів, що заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд провів зустрічі з представниками України з різних секторів з питань, пов'язаних з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України", в тому числі і про компенсації.

Він підкреслив, що Іран прийняв на себе відповідальність за аварію і готовий розмовляти про компенсацію, причому наступна зустріч запланована в Тегерані в жовтні.

"Безсумнівно те, що Іран прийняв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів про компенсації", - заявив Зангане.

Раніше в Ірані заявили, що відмовляються виплачувати компенсацію МАУ за збитий поблизу Тегерана літак, заявивши, що він застрахований європейськими компаніями, а не іранськими, тому компенсації повинні виплачувати вони. При цьому уточнили, це стосується тільки літака, а не потенційної компенсації сім'ям жертв.