Інвестори банку Аркада перекрили центр Києва

12:27 16 жовтень Київ, Україна

Зараз на вулицях Києва проходять масові акції протесту. Інвестори житлових комплексів банку Аркада - ЖК Еврика, Патріотика та Патріотика на озерах - вийшли на акцію протесту, вимагаючи від влади відновити будівництво їхніх довгобудів.



Протестувальники анонсували повне перекриття вулиці Хрещатик до 20:00.



В кінці серпня НБУ визнав неплатоспроможним банк Аркада - один з найбільших забудовників Києва. Тоді НВ розповідав, що близько 13 тисяч інвесторів ризикують залишитися без квартир.



Однак у Нацбанку підкреслили, що банкрутство Аркади не пов'язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК Еврика, ЖК Патріотика і ЖК Патріотика на озерах, оскільки нагляд за діяльністю забудовників не входить в компетенцію центробанку.