Інтрига до дня виборів. П'ять запитань від Володимира Зеленського

12:01 13 жовтень Київ, Україна

Сьогодні Володимир Зеленський через відеозвернення до громадян анонсував проведення всенародного опитування в день голосування на місцевих виборах.





"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - сказав Зеленський.



Самі питання він пообіцяв озвучити пізніше.



Зеленський зазначив, що зараз Верховна Рада готується закріпити такий "важливий механізм" як народовладдя на законодавчому рівні.