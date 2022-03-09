Інтрига до дня виборів. П'ять запитань від Володимира Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський через відеозвернення до громадян анонсував проведення всенародного опитування в день голосування на місцевих виборах.
"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - сказав Зеленський.
Самі питання він пообіцяв озвучити пізніше.
Зеленський зазначив, що зараз Верховна Рада готується закріпити такий "важливий механізм" як народовладдя на законодавчому рівні.
"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - сказав Зеленський.
Самі питання він пообіцяв озвучити пізніше.
Зеленський зазначив, що зараз Верховна Рада готується закріпити такий "важливий механізм" як народовладдя на законодавчому рівні.
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