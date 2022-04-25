«Іноземні делегації» на Великій Хресній ході - частина гібридної агресії РФ

11:31 27 липня Київ, Україна

27 липня Українська православна церква, повністю підконтрольна Кремлю, запланувала проведення багатотисячної Великої Хресної ходи, присвяченої 1033-річчю Хрещення Русі.



Для залучення вірян привезли Почаївську, Святогірську, Зимненську і Касперівську ікони Божої Матері, а також мощі князя Володимира.



Більш того, в заході візьмуть участь представники «іноземних делегацій»: Антіохійського і Сербського патріархатів, Православної Церкви Чеських земель і Словаччини, а також т.зв. групи паломників з Чорногорії та Грузії, що підтверджує факт можливості підготовки в Україні «чорногорського сценарію» (дестабілізація ситуації на релігійному ґрунті).



Існує ймовірність, що проросійські делегації запрошені не тільки для організації провокацій, але і як «свідки» нібито застосування сили проти «мирних» парафіян, які зможуть ще довгий час поширювати антиукраїнські меседжі про нібито наявну «нестабільну ситуацію» в Україні.



З огляду на запланований візит Вселенського Патріарха Варфоломія I до України до Дня Незалежності та звинувачення глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу Варфоломія у «руйнуванні єдності», ці дні будуть напруженими і непростими.