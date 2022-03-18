Іноземців без COVID-страховки не пустять в Україну, але є винятки

Зміни правил в'їзду в Україну для іноземців пов'язані з переходом країни в "зелену" зону епіднебезпеки.
Нові норми набули чинності 17 червня, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.
Обов'язковий поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування повинна видати страхова компанія, зареєстрована в Україні, або ж іноземна, але яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території нашої країни.
Право на в'їзд без страховки отримали:
Право на в'їзд без страховки отримали:
- іноземці або особи без громадянства, які постійно проживають на території України;
- особи, визнані біженцями, або які потребують додаткового захисту;
- працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;
- військовослужбовці держав-членів НАТО та програми Альянсу "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України.
Тести залишилися обов'язковими для деяких категорій. Так, в Україну не зможуть потрапити іноземці та особи без громадянства, які не мають негативного результату ПЛР-тестування або ж експрес-тесту на визначення антигену COVID-19. Дослідження потрібно провести не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону. Замість тесту можна пред'явити документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Винятки з цієї норми збігаються з категоріями осіб, яким не потрібна COVID-страховка, однак тести також не вимагатимуть у іноземців і осіб без громадянства, які не досягли 12 років.
Страховка обов'язкова і для перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, Криму.
Не підпадають під цю вимогу:
Винятки з цієї норми збігаються з категоріями осіб, яким не потрібна COVID-страховка, однак тести також не вимагатимуть у іноземців і осіб без громадянства, які не досягли 12 років.
Страховка обов'язкова і для перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, Криму.
Не підпадають під цю вимогу:
- іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України;
- працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.
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