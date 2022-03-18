Іноземців без COVID-страховки не пустять в Україну, але є винятки

07:55 18 червня Київ, Україна

Зміни правил в'їзду в Україну для іноземців пов'язані з переходом країни в "зелену" зону епіднебезпеки.

Нові норми набули чинності 17 червня, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Обов'язковий поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування повинна видати страхова компанія, зареєстрована в Україні, або ж іноземна, але яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території нашої країни.



Право на в'їзд без страховки отримали:

іноземці або особи без громадянства, які постійно проживають на території України;





особи, визнані біженцями, або які потребують додаткового захисту;





працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;





військовослужбовці держав-членів НАТО та програми Альянсу "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України.

Тести залишилися обов'язковими для деяких категорій. Так, в Україну не зможуть потрапити іноземці та особи без громадянства, які не мають негативного результату ПЛР-тестування або ж експрес-тесту на визначення антигену



Винятки з цієї норми збігаються з категоріями осіб, яким не потрібна



Страховка обов'язкова і для перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, Криму.



Не підпадають під цю вимогу: залишилися обов'язковими для деяких категорій. Так, в Україну не зможуть потрапити іноземці та особи без громадянства, які не мають негативного результату ПЛР-тестування або ж експрес-тесту на визначення антигену COVID -19. Дослідження потрібно провести не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону. Замість тесту можна пред'явити документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.Винятки з цієї норми збігаються з категоріями осіб, яким не потрібна COVID-страховка , однак тести також не вимагатимуть у іноземців і осіб без громадянства, які не досягли 12 років.Страховка обов'язкова і для перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, Криму.Не підпадають під цю вимогу:

іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України;





працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.