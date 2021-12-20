Інформацію про "ПВК Семенченка" здав один з її колишніх членів

Слідство отримало інформацію про незаконну приватну військову компанію (ПВК), в організації якої підозрюється екснардеп Семенченко і агент НАБУ Шевченко, від одного з її колишніх учасників Вадима Боровика.
Про це йдеться в рішенні Печерського райсуду Києва від 5 березня 2021 року.
Відзначається, що спочатку колишньому АТОвцю Боровику повідомили про підозру, що він з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був членом незаконної приватної військової компанії і за своєю ініціативою брав участь в її діяльності. Однак пізніше він вийшов зі складу ПВК і повідомив про існування компанії органам держвлади, написавши заяву про це в січні 2021.
Боровик розповів про обставини створення та функціонування незаконних збройних формувань Донкорп Україна і Donbass Battalion corporation, а також про осіб, які були в цьому задіяні - в тому числі "зі складу учасників зазначеного формування".
Суд визнав, що своїми діями Боровик допоміг припинити незаконну діяльність і встановити "коло осіб, причетних до цієї діяльності", і тому звільнив його від кримінальної відповідальності.
Прізвище Боровика мелькало також в розслідуванні одного з українських видань. За словами журналістів, слідством було встановлено, що до складу "ПВК Семенченка" входило 150 осіб, в тому числі і Боровик, який особисто давав свідчення проти екснардепа Семенченка і агента НАБУ Євгенія Шевченка.
Про це йдеться в рішенні Печерського райсуду Києва від 5 березня 2021 року.
Відзначається, що спочатку колишньому АТОвцю Боровику повідомили про підозру, що він з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був членом незаконної приватної військової компанії і за своєю ініціативою брав участь в її діяльності. Однак пізніше він вийшов зі складу ПВК і повідомив про існування компанії органам держвлади, написавши заяву про це в січні 2021.
Боровик розповів про обставини створення та функціонування незаконних збройних формувань Донкорп Україна і Donbass Battalion corporation, а також про осіб, які були в цьому задіяні - в тому числі "зі складу учасників зазначеного формування".
Суд визнав, що своїми діями Боровик допоміг припинити незаконну діяльність і встановити "коло осіб, причетних до цієї діяльності", і тому звільнив його від кримінальної відповідальності.
Прізвище Боровика мелькало також в розслідуванні одного з українських видань. За словами журналістів, слідством було встановлено, що до складу "ПВК Семенченка" входило 150 осіб, в тому числі і Боровик, який особисто давав свідчення проти екснардепа Семенченка і агента НАБУ Євгенія Шевченка.
Нагадаємо, 24 березня СБУ повідомила, що викрила і припинила існування, так званої приватної військової компанії, а можливими організаторами називає Семена Семенченка та Євгена Шевченка. У відомстві повідомляють, що під час обшуків силовики вилучили, зокрема, гранатомети, гвинтівки, патрони і постріли.
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