Інформаційна безпека є запорукою суверенітету держави - Єрмак

Інформвійна є складовою гібридної війни в сучасному світі, тому інформаційна безпека є запорукою незалежності і суверенітету будь-якої держави світу.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Зараз багато країн зіткнулися з пропагандистською машиною, яка дискредитує вакцинацію. Зокрема, дезінформаційні кампанії проти вакцинації були розгорнуті в США та Ізраїлі, і уряди цих держав борються проти цієї дискредитації різними способами.
Він підкреслив, що мета пропагандистів, які працюють проти України, - дестабілізувати ситуацію всередині країни, а також роз'єднати нашу державу з союзниками. Для цього сіють сумніви, поширюють фейкові оцінки і маніпулюють емоціями.
Керівник Офісу глави держави підкреслив, що проблема протидії інформаційній війні вимагає скоординованих зусиль не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні - для підтримання миру і стабільності в глобальному масштабі.
Тому, за його словами, в даному питанні Україна буде діяти в тісній співпраці з західними партнерами, зокрема, країнами НАТО, які вже мають певний досвід.
Андрій Єрмак нагадав, що ще влітку минулого року президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою створення в Україні міжнародного центру протидії дезінформації.
Він також зазначив, що українська сторона вже отримала підтвердження і зацікавленість партнерів щодо участі в цьому Центрі.
Заступник глави Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський в свою чергу зазначив, що Центр протидії дезінформації буде координувати діяльність різних гілок влади, зокрема, Міністерства культури і інформаційної політики, Інституту стратегічних досліджень, також будуть залучені спецслужби і створені підрозділи з моніторингу.
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