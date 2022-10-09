Інформаційна безпека є запорукою суверенітету держави - Єрмак

09:21 12 березня Київ, Україна

Інформвійна є складовою гібридної війни в сучасному світі, тому інформаційна безпека є запорукою незалежності і суверенітету будь-якої держави світу.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зараз багато країн зіткнулися з пропагандистською машиною, яка дискредитує вакцинацію. Зокрема, дезінформаційні кампанії проти вакцинації були розгорнуті в США та Ізраїлі, і уряди цих держав борються проти цієї дискредитації різними способами.

«Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони Інтернет-тролів, ботів, запускають фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає могутньою зброєю, яке вражає не тіло, а мозок і серце людини. Інформаційна війна - це один із проявів гібридної війни. Як свого часу сказав воєначальник Карл фон Клаузевіц, мета будь-якої війни - це нав'язати свою волю противнику. Не обов'язково захоплювати територію - можна гібридно, методами пропаганди, корупції руйнувати противника зсередини і диктувати йому необхідні рішення», - зазначив керівник Офісу Президента.

Він підкреслив, що мета пропагандистів, які працюють проти України, - дестабілізувати ситуацію всередині країни, а також роз'єднати нашу державу з союзниками. Для цього сіють сумніви, поширюють фейкові оцінки і маніпулюють емоціями.

«Сьогодні нам вкрай необхідно давати дуже ефективну відсіч і виводити ці брудні технології на чисту воду», - зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу глави держави підкреслив, що проблема протидії інформаційній війні вимагає скоординованих зусиль не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні - для підтримання миру і стабільності в глобальному масштабі.



Тому, за його словами, в даному питанні Україна буде діяти в тісній співпраці з західними партнерами, зокрема, країнами НАТО, які вже мають певний досвід.



Андрій Єрмак нагадав, що ще влітку минулого року президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою створення в Україні міжнародного центру протидії дезінформації.

«На виконання цього доручення президента вже на наступному тижні почне свою роботу такий Центр. Цей орган не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і уважно стежити за діяльністю», - повідомив керівник Офісу глави держави.

Він також зазначив, що українська сторона вже отримала підтвердження і зацікавленість партнерів щодо участі в цьому Центрі.



Заступник глави Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський в свою чергу зазначив, що Центр протидії дезінформації буде координувати діяльність різних гілок влади, зокрема, Міністерства культури і інформаційної політики, Інституту стратегічних досліджень, також будуть залучені спецслужби і створені підрозділи з моніторингу.