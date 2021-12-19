Інформації про постраждалих в Бейруті українців немає

Тривожні новини продовжують надходити зі столиці Лівану. Число жертв прогримів вчора в порту Бейрута вибуху постійно уточнюється. За даними МЗС України, на сьогодні даних про постраждалих українських громадян немає. У Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба висловив своє співчуття родичам загиблих в результаті трагічної події.

Також міністр побажав якнайшвидшого одужання пораненим в результаті інциденту в порту столиці Лівану.

"Жахливі новини про руйнівні вибухи в Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними і близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання ", - зазначив Кулеба.

За останніми даними МОЗ Лівану, жертвами вибуху стали 70 осіб, ще понад три тисячі отримали поранення різної тяжкості.

Ряд країн запропонував допомогу Лівану

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.