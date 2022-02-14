Інавгурація Лукашенка викликала нову хвилю протестів: затримано понад 250 осіб

05:55 24 вересень Київ, Україна

Білоруський правозахисний центр Весна повідомляє, що на акціях протесту в день інавгурації Олександра Лукашенка затримано 259 осіб, близько 20 з них пізніше відпустили.



Більшість затримань припало на Мінськ. Також силовики затримували людей і в інших містах Білорусі, в тому числі Гродно, Гомелі, Борисові та Могильові.



Деякі ЗМІ повідомили про застосування силовиками перцевого газу та пострілів у повітря для розгону демонстрантів у Мінську.



У білоруській опозиції порівняли таємну «інавгурацію» Лукашенка зі сходкою криміналітету для «коронації» злодія в законі і оголосили безстрокову акцію непокори. Білорусів закликали вийти на акції протесту ввечері 23 вересня. Протестувальників жорстко затримували та розганяли, використовуючи водомети й сльозогінний газ.





