Ілон Маск став одним з найбагатших людей світу

11:44 16 липень Київ, Україна

Глава двох найвідоміших компаній світу, Ілон Маск, зайняв місце в першій десятці видання Форбс. У рейтингу найбагатших людей світу він посів восьме місце. Експерти вважають, що це відбулося завдяки різкому збільшенню вартості акцій, що належать йому,.

Американський підприємець, який очолює компанію Tesla і SpaceX, вперше увійшов до десятки найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Відповідна інформація наводиться в середу на сайті журналу.

За його даними, на цей момент стан Маска оцінюється в $ 70,8 млрд. Forbes зазначає, що по більшій частині збільшення статків Маска пов'язано з різким зростанням вартості акцій Tesla. За даними, опублікованими на сайті електронної біржі NASDAQ, ще в середині березня ціна акцій компанії становила не більше $ 400 за штуку, а на момент закриття торгів в середу вона вже перевищувала $ 1541.

На даний момент Forbes ставить Маска на восьму сходинку в списку найбагатших людей планети. Дев'ятий рядок зі статком $ 68,5 млрд займає власник індійського холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані, а замикає десятку один із засновників компанії Google Ларрі Пейдж ($ 67,7 млрд).

Разом з тим засновник Tesla та SpaceX і раніше поступається колишньому керівнику Microsoft Стіву Балмеру ($ 71,2 млрд), главі інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ($ 72 млрд), одному із засновників корпорації Oracle Ларрі Еллісону ($ 72,9 млрд), главі компанії Facebook Марку Цукербергу ($ 88,4 млрд). Перші три рядки займають один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 112,4 млрд), генеральний директор французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($ 113,4 млрд) і глава корпорації Amazon Джефф Безос, який вже третій рік поспіль залишається найбагатшою людиною планети зі статком $ 178,6 млрд.

Компанія Tesla була заснована Маском в 2003 році. Спочатку вона називалася Tesla Motors, але згодом була перейменована в Tesla. Спочатку компанія спеціалізувалася тільки на виробництві електромобілів, проте пізніше стала займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопітельних систем.