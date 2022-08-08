ИФА-тестирование украинцев начнется со следующей недели

Масове тестування в Україні буде проводитися ІФА-тестами українського виробництва
З 17 травня в Україні розпочнеться масове тестування населення на коронавірус з використанням методики ІФА-тестів вітчизняного виробництва. Про це сказав
міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Імуно-ферментний аналіз (ІФА-тести) дозволить виявляти в крові людини антитіла до COVID-19. Так можна буде дізнатися хворіє людина коронавирусов або вже видужав.
"У понеділок вже буде підписано відповідний указ міністра охорони здоров'я про введення ІФА-тестів. ... Думаю, що вже наступного тижня ми почнемо вводити ІФА-тести і це дуже збільшить кількість тестувань. Ми дуже розширимо коло осіб, яких ми будемо тестувати" , - заявив Степанов.
Він також зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я планують, зокрема, використовувати тести українського виробництва.
"Якщо ми говоримо про ІФА-тестуванні, зараз вже розроблений механізм тестування, визначено і коло осіб, який ми будемо тестувати. Якщо говорити в розрізі компаній-виробників ІФА-тестів, то у нас є українські випробування тест-систем. Вони вже на завершальній стадії. Також ми збираємося використовувати тести компанії "Лярош", які підтверджені європейськими сертифікатами ", - повідомив глава МОЗ.
В Україні масове тестування на коронавірус буде розпочато після того, як Міністерство охорони здоров'я чітко пропише алгоритми такого тестування. Також глава МОЗ Максим Степанов повинен підписати відповідний наказ. Про це 15 травня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, також міністерством повинні бути чітко прописані алгоритми використання результатів тестування.
"Це тестування - так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний в двох випадках. Перше - сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування та використання результатів тестування в залежності від рівня виявлених тіл і імуноглобулінів в крові і біологічному матеріалі , який буде досліджуватися ", - сказав Ляшко.
Також, за словами санітарного лікаря, цей процес буде залежати від наявності даних тестів в Україні.
"Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова" масовість "- воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки здатність лабораторій нашої держави проводити таке тестування - близько мільйона тестів на добу. Головне - щоб вони були присутні і використовувалися для проведення цього тестування . у той же час для діагностичної мети буде використовуватися тестування в разі, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним за двома імуноглобулінів ", - резюмував Ляшко.
7 травня Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила законопроект №3380, яким передбачено масове тестування на коронавірус. Тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавируса, і осіб, які контактували з хворими.
У п'ятницю, 15 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 587-IX "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавирусной хвороби". Законом вводиться посилене тестування на коронавірус.
З 17 травня в Україні розпочнеться масове тестування населення на коронавірус з використанням методики ІФА-тестів вітчизняного виробництва. Про це сказав
міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Імуно-ферментний аналіз (ІФА-тести) дозволить виявляти в крові людини антитіла до COVID-19. Так можна буде дізнатися хворіє людина коронавирусов або вже видужав.
"У понеділок вже буде підписано відповідний указ міністра охорони здоров'я про введення ІФА-тестів. ... Думаю, що вже наступного тижня ми почнемо вводити ІФА-тести і це дуже збільшить кількість тестувань. Ми дуже розширимо коло осіб, яких ми будемо тестувати" , - заявив Степанов.
Він також зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я планують, зокрема, використовувати тести українського виробництва.
"Якщо ми говоримо про ІФА-тестуванні, зараз вже розроблений механізм тестування, визначено і коло осіб, який ми будемо тестувати. Якщо говорити в розрізі компаній-виробників ІФА-тестів, то у нас є українські випробування тест-систем. Вони вже на завершальній стадії. Також ми збираємося використовувати тести компанії "Лярош", які підтверджені європейськими сертифікатами ", - повідомив глава МОЗ.
В Україні масове тестування на коронавірус буде розпочато після того, як Міністерство охорони здоров'я чітко пропише алгоритми такого тестування. Також глава МОЗ Максим Степанов повинен підписати відповідний наказ. Про це 15 травня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, також міністерством повинні бути чітко прописані алгоритми використання результатів тестування.
"Це тестування - так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний в двох випадках. Перше - сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування та використання результатів тестування в залежності від рівня виявлених тіл і імуноглобулінів в крові і біологічному матеріалі , який буде досліджуватися ", - сказав Ляшко.
Також, за словами санітарного лікаря, цей процес буде залежати від наявності даних тестів в Україні.
"Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова" масовість "- воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки здатність лабораторій нашої держави проводити таке тестування - близько мільйона тестів на добу. Головне - щоб вони були присутні і використовувалися для проведення цього тестування . у той же час для діагностичної мети буде використовуватися тестування в разі, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним за двома імуноглобулінів ", - резюмував Ляшко.
7 травня Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила законопроект №3380, яким передбачено масове тестування на коронавірус. Тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавируса, і осіб, які контактували з хворими.
У п'ятницю, 15 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 587-IX "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавирусной хвороби". Законом вводиться посилене тестування на коронавірус.
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