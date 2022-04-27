Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ

18:59 27 липня Київ, Україна

Глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку, посаду головнокомандувача ЗСУ займе Валерій Залужний, ініціатором таких кадрових перестановок став президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив на брифінгу речник президента Сергій Никифоров.



Так, замість Руслана Хомчака на посаду головнокомандувача Збройних сил України призначений генерал-майор, командувач військами оперативного командування Північ Валерій Залужний.



Хомчак займе пост першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідно, з цієї посади йде чинний перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

"Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі, професіоналізмі Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони і Збройними силами України. Такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти. Президент вдячний Руслану Хомчаку за службу", - зазначив Никифоров.

Никифоров нагадав, що 21 липня уряд звільнив трьох заступників міністра оборони: Олександра Миронюка, Ігоря Старобінського і Ігоря Халимона.

"В їхні обов'язки входило забезпечення. Причому забезпечення як побутове, забезпечення озброєнням, так і забезпечення інформаційне", - сказав спікер президента.

За його словами, кандидатури на їхні місця знаходяться на останній стадії узгодження і до кінця тижня швидше за все будуть представлені.