Херсон як приманка для України: піти не можна залишитись

У найзнаменитішому романі Олеся Гончара "Собор" (1968) один із героїв-протагоністів доводить співрозмовникам, що в жодному разі не можна будувати ГЕС у Дніпропетровській області — мовляв, буде так само, як на Херсонщині: "на Каховському, де пів України пустили на дно. Великий луг вирубували весь, думали, море збудують, а збудували болото! Гниллю цвіте, на всю Україну смердить! Пілоти носи затикають, коли пролітають над ним!"

Хоча лише років за 10–15 Каховське море сприймалося не як тупе та злочинне насильство над природою та історією, а як її чудове перетворення — на основі розуму, науки, технологій та віри у світле майбутнє. Кіноповість Олександра Довженка "Поема про море" (1956), де дія будується якраз навколо затоплення херсонських чорноземів і плавнів, закінчується піднесеною ідилічною картиною: "А на березі Катерина дивиться вдалину, на морський горизонт. Біля ніг її плещеться море і, мов питаючи в тривозі одна одну про щось найголовніше в світі, хвиля хвилю доганяє". Але, звичайно, головний сенс створення Каховського водосховища — не електроенергія, а вода: у Крим — Північнокримським каналом і для поливу кавунових та інших херсонських плантацій.

Одна з найболючіших тем у пізньорадянській Україні — це екологія та каскад дніпровських ГЕС, спроєктованих за Сталіна, побудованих (крім більш раннього Дніпрогесу) у хрущовські часи та які затопили місця козацької історії та найродючіші чорноземи. На рубежі 1980-х та 1990-х існували навіть проєкти — як спустити водосховища та рекультивувати землі, насамперед — Каховське море. На жаль, проєкти виявилися нереалізованими через радіоактивний мул на дні Київського моря — після Чорнобиля.

Однак тепер до проблеми спуску водосховищ шляхом підриву гребель підключилася команда радикальніших і безкомпромісних "гідроінженерів": путін, шойгу, суровікін, останкінські пропагандисти, самодіяльні прокремлівські "військкори". Але розмірковують вони не про часи української козацької слави, не про екологію, не про гідрогеологію і навіть не про затоплені чорноземи — адже якщо захопити всю чи майже всю Україну, росія стане найбільш чорноземною країною у світі. Розмірковують вони про те, що ефективніше: підрив Каховської ГЕС та затоплення Херсона та лівого берега Дніпра? Удар по Запорізькій АЕС? Чи застосування тактичної ядерної зброї? Що в лоба, що по лобі, що лобом об асфальт.

Саме ситуація навколо Херсона та околиць стала головним вузлом цієї війни. Вузлом тугим та хитро зав'язаним.

Місто оповите туманом. Туман війни. За деякими даними, російська армія спішно евакуювала на лівий берег співробітників "військово-цивільних" окупаційних адміністрацій і охочих місцевих жителів — чи тих, хто отримав російські "паспорти", чи всіх поспіль. Навіть зняли російський триколор із будівлі Херсонської "військово-цивільної адміністрації". Евакуюються у невідомому напрямку музейні цінності, навіщось відвезли останки князя Григорія Потьомкіна. Залишають місто й частини росгвардії. Репер-аматор і "заступник губернатора Херсонської області рф" Кирило Стремоусов обіцяв моторошні репресії "за законами воєнного часу" - примусове висилання на "окуповану" (тобто неокуповану) частину України тим господарям магазинів, хто відмовляється приймати російські рублі або приймати за поганим курсом, а це в Херсоні вже повсюдно. Проукраїнські коментатори мають радісне передчуття близької перемоги і радісну надію, що під Херсоном закінчить свою історію і путінський режим, і російська держава.

Але, з іншого боку, а також – з іншого (лівого) боку Дніпра – до Херсона стягуються нові російські військові підрозділи, а також "чмобики" (мобілізовані після 21 вересня), додаткова військова техніка та боєприпаси. І взагалі, за даними української військової розвідки, саме під Херсоном зосереджені найбоєздатніші російські військові частини, включаючи десантників. Не надто схоже на те, щоб росія готувала черговий "жест доброї волі", "перегрупування" чи "непросте рішення". Швидше, підготовка до тривалої оборони та перетворення міста на Сталінград та Грозний, а потім — на Маріуполь та Алеппо. А як гіпотетичний бонусний сценарій — підготовка до атаки на Миколаїв, Вознесенськ і навіть на Придністров'я, а також до відрізання від решти України Одеси та портів Одеської області.

І в цій суперечливості дій можна побачити "вилку" стратегічних рішень кремля щодо Херсона.

Хоча самі кремлівці досі не визначилися - що робити з цією "валізою без ручки" обласного значення. Звідси — і сім п'ятниць на тижні, і сумбур замість музики.

Утримувати Херсон без перспективи подальшого наступу? Але тоді кількість жертв серед контрактників та "чмобиків" може виявитися безрозмірною, хоча кого серед російських генералів та міністрів це хвилює? Сенс утримання Херсона — надалі просування російської армії на захід. І ще в тому, щоб ЗСУ не змогла наступати у напрямку Криму, Мелітополя та Маріуполя.

Але головна цінність Херсона – не військово-стратегічна, а символічна: це привід для "гордості"! Утримання цієї "нової території" хоч якось пояснює російським телеглядачам - за що загинули та продовжують гинути десятки тисяч росіян.

Залишити Херсон і перейти до глибокої оборони на лівому березі Дніпра було б грамотним рішенням російського командування, якщо виходити з раціонального військового цілепокладання. Принципове значення для росії мають Нова Каховка та контроль над Північнокримським каналом, а також Мелітополь - як вузловий опорний пункт усієї російської присутності на "нових територіях".

Але багато хто в російському керівництві вважає, що відхід з Херсона призведе до обвалу рейтингу путіна, за чим може бути палацовий переворот, падіння всього політичного режиму, а далі — громадянська війна, смута, розпад росії на кілька частин. (На Заході подібного сценарію побоюються передусім через вихід ядерної зброї з-під єдиного державного контролю.)

Головне завдання москви зараз, напередодні саміту G-20, нав'язати Україні переговори і "примусити її до миру" (точніше до припинення бойових дій) на будь-яких прийнятних умовах.

Про необхідність якнайшвидших переговорів між США, рф і Україною раптово заговорили всі, кому не ліньки: Ілон Маск, Папа Римський Франциск, Макрон, Байден, Салліван, американські сенатори, "Washington Post" та ін. Це й зрозуміло: нікому не хочеться перетворюватися на ядерний попіл.

Але доводиться визнати: головний політичний актор зараз — і в масштабах України, і в масштабах пострадянського простору, і в масштабах усієї Європи, та й у масштабах усього світу — це не Байден і не Папа Римський, не путін і не Зеленський, а ЗСУ. Навіть з урахуванням критичної залежності від поставок західного озброєння та західної фінансової допомоги. Захід може рекомендувати Зеленському той чи інший варіант дій, щось радити, але будь-яка вимога про припинення вогню, будь-який ультиматум під умову припинення допомоги буде сприйнято як зраду України та змову з кремлем. Тому тепер бачимо нову риторику Заходу: мовляв, наша справа порадити, а питання про можливість чи неможливість переговорів нехай Київ вирішує сам.

Херсон може стати і переговорною принадою для України з боку кремля у форматі "Херсон в обмін на мир": мовляв, ми добровільно виходимо з міста, а ви погоджуєтесь на наші умови (демілітаризація, денацифікація, десатанізація, делюциферизація, визнання російського статусу Криму та Севастополя, закріплення за рф сухопутного "коридора" в Крим: потрібне підкреслити).

Тому вимушений відхід (або втеча) російських військ з Херсона, щоб знівелювати ганьбу кремля, може бути прикритий гучною акцією та екологічною катастрофою, наприклад, підривом Каховської ГЕС, про який, напевно, потай мріяли персонажі роману Олеся Гончара. Зрозуміло, у кремлі скажуть, що це "укри", "бендерівці", "нацисти" підірвали. Але у світі їм ніхто не повірить. А російські телеглядачі про те, що Україна з початку березня не контролює околиці Каховської ГЕС, навіть не згадають. Щоправда, у разі вибуху Крим залишиться без води із Північнокримського каналу, а система охолодження на Запорізькій АЕС — на межі аварії, що в перспективі загрожує новим Чорнобилем чи Фукусімою. Але в кремлі вважають, що йдеться не про екологію в Херсонській області, а про те, чи існуватиме росія, чи ні. Ну і ми пам'ятаємо імператив путіна в дусі Достоєвського: навіщо нам такий світ, якщо в ньому не буде росії? Тож прогнозувати, виходячи лише з раціональних передумов, чи буде ядерний удар, підрив Запорізької АЕС чи Каховської ГЕС, неможливо: це справа не політичної аналітики, а клінічної психіатрії.

Але що, коли раптом підкилимний колективний тиск кремля на Захід, а Заходу на Україну виявиться успішним? Мовляв, якщо не допоможете схилити Зеленського до переговорів, то буде вам і білка, буде і свисток. У сенсі, якщо не ядерний гриб, то знищення всієї цивільної інфраструктури України та потік українських біженців, що вимірюється мільйонами, до Європи.

На цей же сценарій працюють і китайський, і іранський порядок денний. Військова ескалація навколо Тайваню відсуне війну в Україні на другий план. Крім того, поразка рф на полі військових дій і зміна путінського режиму, на думку республіканців, які перемогли на довиборах у Конгресі, може посилити Китай, чого б їм не хотілося.

А тому кремль усіма можливими силами лобіюватиме "Мінськ-3" або "Стамбул-2" з приблизно таким порядком: російська армія виходить з Херсона і з усього правого берега Дніпра. Неймовірним досягненням політичного та полководчого генія путіна російським телеглядачам оголосять створення "сухопутного коридору" в Криму - від Маріуполя до Мелітополя, а також - приєднання до рф Запорізької АЕС.

Поділ України відбувається по Дніпру — як Кореї на Північну та Південну 1953 року по 38 широті.

Російські військові вирушають додому — для перепідготовки і того самого "перегрупування", але вже справжнього. Російська оборонна промисловість продовжує працювати вдень і вночі — мобілізація економіки, як-не-як. Західні політики записують собі в актив — і примирення в Україні, і зиму в теплі та комфорті без енергодефіциту. Все чудово. Українським громадянам західні політики пояснюють, що мовляв, так і так, не вдалося відвоювати назад Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ, але потім колись вийде. А про Крим... Ну не знаємо, що вам сказати про Крим... Натомість ракети більше не літають, ніхто не стріляє по енергоструктурі, ніхто не кошмарить повітряними тривогами.

І така ідилія триватиме деякий час — чотири місяці. Може, п'ять. А то й усі шість. Папа Римський Франциск розповідатиме про російський гуманізм та Достоєвського.

І, якщо в росії не станеться громадянської війни та падіння путінського режиму, якщо "пригожинці", "кадирівці" та інші не займуться активним відстрілом один одного, то незабаром настане нове 24 лютого. Яке, враховуючи путінську любов до цифрової символології, може припасти саме на 24 лютого, але вже 2023 року. І друга "СВО" буде вже мало схожа на першу: російське військове угруповання становитиме не 200 тисяч, а разів у п'ять більше. Можливо, бронетехніки буде небагато, проте ракетний арсенал помітно поповниться — за рахунок іранських, корейських та нових російських ракет.

У 1938 році прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль промовив свої відомі слова (щодо "Мюнхенської змови", за якою у Чехословаччини була відторгнута Судетська область) - про вибір між війною і ганьбою (ганебним миром). Вибираючи ганьбу, ти отримуєш і ганьбу, і війну.

Схоже, на Заході багато політиків забули цей імператив і хочуть якнайшвидше повернутися в колишні комфортні та спокійні часи. І якщо справді забули, то хоч би не довелося знову перевіряти його на практиці — як під час Другої світової. Щоправда, з непередбачуваною ядерною перспективою...