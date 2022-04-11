Харківські угоди: п'ятьох нардепів допитають в СБУ

16:41 14 липня Київ, Україна

СБУ викликала на допит, у справі "Харківських угод", п'ятьох чинних нардепів, серед яких лідер партії ОПЗЖ Юрій Бойко.

Про це повідомляється на сайті спецслужби в середу, 14 липня.



Зазначено, що Бойко викликаний як свідок у справі про держзраду (ч.1 ст.111 КК України). Його допит відбудеться 21 липня об 11:00.



Крім того, слідчі СБУ викликали на допит:

Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,

Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,

Ігоря Палицю - нардеп від За майбутнє,

Дмитра Шпенова.

"Зазначені громадяни були викликані на допит у так званій справі Харківських угод. Як чинні народні депутати України, вони викликалися через Апарат ВРУ", - повідомив в коментарі РБК-Україна спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, на одному із засідань РНБО розглядали Стратегію деокупації і реінтеграції анексованого Криму і в цьому контексті СБУ доручили вивчити обставини голосування 236 депутатами Верховної Ради 27 квітня 2010 Харківських угод про можливу держзраду. Саме ці дії, вважають в РНБО, створили ґрунт для захоплення півострова.



Пізніше повідомлялося, що СБУ відкрила справу за статтею держзрада за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод.



У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про денонсацію Харківських угод. Разом з тим, в МЗС кажуть, що робити цього не можна, оскільки дія договору фіксує порушення Росією своїх зобов'язань через анексію Криму і це допоможе Україні в судах.