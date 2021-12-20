Харків: Обшук в будинку сім'ї Кацуба

У Харкові, в будинку Кацуба, пройшли оперативно-слідчі заходи в рамках кримінальної справи за фактом порушення закону, в процесі здійснення торгівлі газом.
Згідно інсайдерської інформації, харківська поліція обшукала будинок сім'ї Кацуба, на предмет отримання доказів у кримінальній справі, порушеній стосовно депутата міськради Кацуба, ще під час каденції Януковича.
За інформацією співрозмовників, обшук в рамках відкритого ще при Януковичі кримінального провадження проводило Головне слідче управління. Цікавлять силовиків порушення закону, допущені при торгівлі газом.
Депутата міськради Кацубу оголосили в розшук.
Нагадаємо, декількома днями раніше активісти «Нацкорпуса» розмалювали будинок сімейства Кацуба, чим завдали матеріальних збитків, а також здійснили напад із застосуванням спецзасобів і травматичної зброї, застосували насильство щодо що там прихильників партії Шарія. Про це на своїй сторінці повідомив керівник центрального штабу «Нацкорпуса» Максим Жорін. В результаті сутички на місці нападу з травматичної зброї було поранено двох прихильника "Партії Шарія".
Нагадаємо! Кацуба є представниками «Партії Шарія» в регіоні, в результаті чого отримували неодноразові погрози.
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