Харків: Обшук в будинку сім'ї Кацуба

Депутата міськради Кацубу оголосили в розшук.

Нагадаємо, декількома днями раніше активісти «Нацкорпуса» розмалювали будинок сімейства Кацуба, чим завдали матеріальних збитків, а також здійснили напад із застосуванням спецзасобів і травматичної зброї, застосували насильство щодо що там прихильників партії Шарія. Про це на своїй сторінці повідомив керівник центрального штабу «Нацкорпуса» Максим Жорін. В результаті сутички на місці нападу з травматичної зброї було поранено двох прихильника "Партії Шарія".