Хакери зламали сайт американського президента: «світ втомився від брехні Трампа»

06:22 28 жовтня Київ, Україна

27 жовтня в результаті кібератаки був зламаний сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа. Прессекретар виборчої кампанії Тім Мертан стверджує, що конфіденційної інформації на сайті не було, зломники твердять протилежне.

«Ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Зломники не отримали доступу до конфіденційних даних, оскільки вони не зберігаються на сайті. В цей момент робота сайту відновлена», - кажуть у виборчому штабі Дональда Трампа.

Як повідомляє телеканал CNN, на сайті було розміщено повідомлення, що «світ втомився від брехні Трампа». Також невідомі публікували свої гаманці для криптовалюти. Хакери заявили, що готові за гроші надати компрометувальні матеріали з сайту.