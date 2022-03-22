Хакери зламали сайт американського президента: «світ втомився від брехні Трампа»

27 жовтня в результаті кібератаки був зламаний сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа. Прессекретар виборчої кампанії Тім Мертан стверджує, що конфіденційної інформації на сайті не було, зломники твердять протилежне.
Як повідомляє телеканал CNN, на сайті було розміщено повідомлення, що «світ втомився від брехні Трампа». Також невідомі публікували свої гаманці для криптовалюти. Хакери заявили, що готові за гроші надати компрометувальні матеріали з сайту.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі