Вантажівка розчавила шестирічну дівчинку

07:46 15 липень Київ, Україна

У місті Арцизі Одеської області сталася трагедія. Шестирічна дівчинка вибігла на дорогу і потрапила під колеса вантажівки. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Дівчинка перебувала на роботі у батька. Потім вона раптово вибігла з офісного приміщення і потрапила прямо під колеса вантажівки, який в цей час заїжджав на подвір'я приватного промислового підприємства.

Отримані травми виявилися несумісними з життям, і дитина загинула миттєво.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу Нацполіціі. До місця трагедії направлено групу з розслідування ДТП.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу) КК України.