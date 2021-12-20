Грибок з реактора ЧАЕС відправиться на інші планети

15:54 27 липень Київ, Україна

Для відправки людини на Місяць і організації там постійної присутності землян необхідно вирішити проблему з подоланням негативного впливу місячної радіації. Вчені взяли цікаве рішення, яке, допоможе реалізувати NASA план організації експедиції на Місяць.

Радіаційне випромінювання в космосі становить реальну загрозу для здоров'я космонавтів. Якщо люди збираються колонізувати Місяць, Марс і вирушити далі в космос, то вирішити вищезгадану проблему вкрай важливо. За словами вчених, магнітне поле і атмосфера Землі захищає людей від випромінювання з космосу. В цей же час, астронавти на МКС в 20 разів більше піддаються впливу радіації, ніж люди на Землі за рік.

Для того щоб захистити космонавтів і майбутніх колонізаторів інших планет, учені почали вивчати властивості вкрай витривалого організму. Його виявили в Чорнобильській зоні.

Раніше в реакторі ЧАЕС були виявлені кілька видів грибків, які "харчувалися" екстремальними рівнями радіації.

В рамках нового дослідження вчені експериментували з одним з таких видів - Cladosporium sphaerospermum. Дослідники перевіряли теорію про те, що грибок з Чорнобиля зможе стати самовідновлюватися щитом для захисту космонавтів у відкритому космосі.

Вчені відправили грибок на МКС, терміном на 30 днів і проаналізували його здатність блокувати випромінювання. Грибок Cladosporium sphaerospermum містить пігмент, відомий як меланін, який може поглинати випромінювання і перетворювати його в енергію.

Під час експерименту використовували дві чашки Петрі, в одній розмістили грибок, а друга була порожньою - контрольної. Під обома чашками розташовувалися детектори радіації. Протягом 30 днів детектори вимірювали рівні радіації кожні 110 секунд. Результати показали, що грибок здатний адаптуватися до мікрогравітації і розвиватися під впливом радіації. Він зміг заблокувати частину радіаційного випромінювання, зменшивши його рівень майже на 2%.

Дослідники відзначають, що одне з основних переваг - самовідтворення грибка з мікроскопічного кількості. За словами вчених, необхідно лише відправити невелику кількість грибка на орбіту, дати йому поживні речовини і він буде розмножуватися, утворюючи біологічний радіаційний щит. З деякими змінами гриби можна використовувати для захисту баз на Місяці або Марсі.