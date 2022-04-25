Громадяни 55 країн втратили право власності на свої земельні ділянки в анексованому Криму

19:49 27 липня Київ, Україна

Націоналізація Росією державного майна України на території анексованого Криму порушує права власності громадян 55 країн.

Про це на презентації тематичного огляду «Крим без правил: окупована власність» повідомив адвокат Української Гельсінської спілки прав людини Максим Тимочко.

«Жертвами указу лідера Кремля, згідно з яким іноземці позбавляються права власності на земельні ділянки в Криму, стали громадяни 55 країн світу. Звичайно, найбільша кількість жертв серед громадян України. Наприклад, на території Кримського півострова, за даними окупаційної влади, близько 12 тисяч громадян підпадають під дію цього указу», - повідомив Тимочко.

Як уточнив юрист, з цих 12 тисяч громадян 11 572 людини, тобто 84% - це громадяни України, яких Росія вважає іноземцями.



Що стосується м. Севастополь, то з 2 тисяч громадян, які відповідно до указу Путіна позбавляються землі, 1 800 - це також громадяни України, які мають документи на земельні ділянки в цьому регіоні.



Серед іноземців, які володіють землею в Криму і постраждали від указу Путіна - громадяни Німеччини, Естонії, Литви, Латвії, Вірменії. Всього під дію цього незаконного указу підпадають громадяни 55 країн, додав адвокат.

«Це говорить про те, що дана ситуація є одним з небагатьох яскравих прикладів інтернаціоналізації проблеми порушень прав громадян на окупованих територіях, тоді як в медіаполі є думка, що порушуються тільки права громадян України. Але цей звіт показує, що це не так, що громадяни інших країн, а їх сотні, також стають жертвами незаконної окупації Криму Російською Федерацією», - резюмував експерт.

Як повідомлялося, президент РФ підписав указ від 20 березня 2020 року про внесення змін до переліку прикордонних територій, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства не можуть володіти на праві власності земельними ділянками. Даний указ доповнив указ Путіна від 9 січня 2011 року.



Указом №201 велика частина території окупованого Криму і Севастополя віднесена до прикордонних, в результаті чого не громадянам РФ встановлюється заборона на володіння земельними ділянками на таких територіях. Під дію даного указу не підпадають тільки три райони Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, а також два райони міста Севастополь. Заборона володіти землею стосується представників 55 держав, більшість власників - громадяни України.