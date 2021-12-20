Держава і бізнес повинні працювати в команді - Зеленський

07:21 19 березень Київ, Україна

Важливим пріоритетом для уряду і держави був і залишається розвиток малого і середнього бізнесу. Для поліпшення бізнес-клімату в Україні було здійснено низку кроків.



Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес і держава».

«Розвиток малого і середнього бізнесу - важливий пріоритет і моєї програми, коли я йшов у президенти України, і сьогодні це пріоритет для нашого уряду і нашої держави. Малий і середній бізнес - це основа економіки, що створює 60% ВВП, сім мільйонів робочих місць і майже 40% податкових надходжень», - зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема, було скасовано понад 160 указів, які гальмують розвиток бізнесу численними обмеженнями. Введено мораторій на перевірки бізнесу. Прийнято закони про концесії, ринок землі, державну підтримку інвесторів, Бюро економічної безпеки, яких роками чекали підприємці та інвестори.

Він також акцентував увагу на запуску програми «Доступні кредити 5-7-9%», за якою малий та середній бізнес сьогодні отримав понад 10 млрд грн. Крім того, був запущений портал державних послуг «Дія».

Для ефективної взаємодії бізнесу з державою створено Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, яка повинна розробити рішення, покликані усунути перешкоди і поліпшити умови для ведення бізнесу в Україні.