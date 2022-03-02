Держспецзв'язок: кількість кібератак і аномалій в Україні зросла в два-три рази, більшість з РФ

Для того, щоб захиститися від кібератак РФ, Україні необхідно вкладати великі гроші в побудову систем захисту і підготовку висококласних фахівців.
Про це заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь.
Коментуючи дані Держспецзв'язку про те, що тільки за один тиждень з 6-го по 11 травня було зафіксовано 45 тис. різних видів атак, Щиголь зазначив, що кількість атак і аномалій зростає щотижня: "Приріст становить близько 10% щомісяця. Це не тільки у нас. Така ситуація спостерігається по всьому світу. Треба розуміти, що мова йде про найпростіший спосіб заробітку для людей з певною підготовкою".
Також він додав, що у випадку з Україною не останню роль відіграє той фактор, що Україна перебуває в стані війни.
За його словами, більше ніж 90% всіх атак, що відбуваються в Україні, приходять з-за кордону, пов'язані з РФ і хакерськими групами, які фінансуються російською владою.
Також він додав, що крім росіян, на Україну нападають хакерські угрупування з усього світу, мета яких - гроші: "Блокування комп'ютерів, щоб потім їх розблокувати за біткоїни - типовий спосіб заробітку хакерів. Згадайте вірус Petya. За п'ять днів та атака заподіяла збитків близько $10 млрд не тільки Україні, а й іншим країнам світу. Тому говорити про важливість кіберзахисту варто саме в розрізі шкоди, яку заподіюють кіберзлочинці".
У той самий час він додав, що однозначно потрібно розбиратися, хто саме здійснив атаку на конкретний об'єкт, оскільки кожна атака має свій унікальний почерк і ознаки: "Реагування на неї не може бути протокольним. Це завжди унікальна робота. Методи атак і їхні розробки змінюються щодня. Кожен день в світі створюється близько 3 тис. вірусів. Кожен з них - окремий унікальний код, і на нього треба реагувати.
Наприклад, росіяни використовують певні розробки, у китайських хакерів - свої методи. Тільки розуміючи, з чим ти маєш справу, можна ефективно цьому протидіяти. Наш тренінговий центр при Кіберцентрі, до слова, вчить не тому, як саме реагувати на конкретну загрозу, а дозволяє довести до автоматизму реакцію на загрозу як таку і навички роботи в команді. Треба розуміти, що один системний адміністратор не в змозі відбити атаку - повинна бути злагоджена робота команди", - резюмував глава Держспецзв'язку.
Наприклад, росіяни використовують певні розробки, у китайських хакерів - свої методи. Тільки розуміючи, з чим ти маєш справу, можна ефективно цьому протидіяти. Наш тренінговий центр при Кіберцентрі, до слова, вчить не тому, як саме реагувати на конкретну загрозу, а дозволяє довести до автоматизму реакцію на загрозу як таку і навички роботи в команді. Треба розуміти, що один системний адміністратор не в змозі відбити атаку - повинна бути злагоджена робота команди", - резюмував глава Держспецзв'язку.
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