Держспецзв'язок: кількість кібератак і аномалій в Україні зросла в два-три рази, більшість з РФ

13:14 02 червень Київ, Україна

Для того, щоб захиститися від кібератак РФ, Україні необхідно вкладати великі гроші в побудову систем захисту і підготовку висококласних фахівців.

Про це заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь.

"Держспецзв'язок займається безпекою всередині країни. У нас немає функції розвідки, кібервійськ, але вони найближчим часом будуть створені в Україні. Але ми знаємо, хто нас атакує, і працюємо на захист. Кожна група хакерів має свій унікальний почерк, використовує певні інструменти, тому можна визначити, до якої країни вона належить. Деякі елементи, звичайно, можна придбати в DarkNet, але в більшості своїй такі речі не продаються, їх не можна купити, в тому числі і тому, що це дуже дорого", - повідомив Щиголь.



Коментуючи дані Держспецзв'язку про те, що тільки за один тиждень з 6-го по 11 травня було зафіксовано 45 тис. різних видів атак, Щиголь зазначив, що кількість атак і аномалій зростає щотижня: "Приріст становить близько 10% щомісяця. Це не тільки у нас. Така ситуація спостерігається по всьому світу. Треба розуміти, що мова йде про найпростіший спосіб заробітку для людей з певною підготовкою".



Також він додав, що у випадку з Україною не останню роль відіграє той фактор, що Україна перебуває в стані війни.

"Кіберпростір - такий же полігон, як суша, море або повітря. Цей фактор впливає на кількість кібератак. Кількість кібератак і аномалій виросла в два-три рази. У кожному держоргані розміщується програмно-апаратний комплекс, що захищає їхні зв'язки. Сенсорні системи обробляють сигнали і виявляють аномалії. Кожне спрацювання сенсора враховується і перевіряється. Дивимося, як розвиваються події, і класифікуємо їх - кібератака або фішингова атака, а далі вирішуємо, як відпрацьовувати. На цьому етапі підключається команда CERT-UA, яка знаходиться на передовій боротьби і визначає механізми реагування на аномалії", - повідомив глава Держспецзв'язку.

За його словами, більше ніж 90% всіх атак, що відбуваються в Україні, приходять з-за кордону, пов'язані з РФ і хакерськими групами, які фінансуються російською владою.

"Кібератаки завжди мають певну мету, адже підготовка нападу коштує дорого - від десятків тисяч до сотень мільйонів доларів. Якщо подивитися на найгучніші кібератаки за останні два місяці в світі, той же випадок в США з атакою на нафтопровід, - вона готувалася два-три роки точно. Неможливо за один день все влаштувати, адже це і підготовка програмного забезпечення, і розвідка слабких місць, і доставка шкідливого коду, що вимагає часу і чималих коштів. Основні напрямки - кібершпигунство для отримання інформації з обмеженим доступом, заробіток коштів і, як у випадку з нашим сусідом, РФ - завдання економічної і репутаційної шкоди для держави", - сказав Щиголь.

Також він додав, що крім росіян, на Україну нападають хакерські угрупування з усього світу, мета яких - гроші: "Блокування комп'ютерів, щоб потім їх розблокувати за біткоїни - типовий спосіб заробітку хакерів. Згадайте вірус Petya. За п'ять днів та атака заподіяла збитків близько $10 млрд не тільки Україні, а й іншим країнам світу. Тому говорити про важливість кіберзахисту варто саме в розрізі шкоди, яку заподіюють кіберзлочинці".

"Хтось може сказати: даремно ви витрачаєте стільки грошей. Але є конкретні приклади. Коли трубопровід, який забезпечує всю східну частину Америки нафтою, просто зупинився і довелося перейти на транспортування палива по-старому - автомобілями. Ця атака обійшлася Штатам точно в сотні мільйонів доларів. Чи потрібно вкладати гроші в побудову систем захисту і підготовку фахівців? Звичайно, потрібно, що підтверджують такі приклади", - повідомив Щиголь.

У той самий час він додав, що однозначно потрібно розбиратися, хто саме здійснив атаку на конкретний об'єкт, оскільки кожна атака має свій унікальний почерк і ознаки: "Реагування на неї не може бути протокольним. Це завжди унікальна робота. Методи атак і їхні розробки змінюються щодня. Кожен день в світі створюється близько 3 тис. вірусів. Кожен з них - окремий унікальний код, і на нього треба реагувати.



Наприклад, росіяни використовують певні розробки, у китайських хакерів - свої методи. Тільки розуміючи, з чим ти маєш справу, можна ефективно цьому протидіяти. Наш тренінговий центр при Кіберцентрі, до слова, вчить не тому, як саме реагувати на конкретну загрозу, а дозволяє довести до автоматизму реакцію на загрозу як таку і навички роботи в команді. Треба розуміти, що один системний адміністратор не в змозі відбити атаку - повинна бути злагоджена робота команди", - резюмував глава Держспецзв'язку.