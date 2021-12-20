Держдума "дозволила" Путіну знову балотуватися на пост президента

12:20 24 березень Київ, Україна

Сьогодні в останньому читанні Держдума Росії прийняла закон про приведення законодавства РФ про вибори і референдуми у відповідність до поправок до Конституції. Законом уточнюються наявні обмеження на заміщення посади президента більше двох термінів.



Так, в законі 19-ФЗ "Про вибори президента РФ" прописується, що не має права бути обраним президентом громадянин РФ, який займав посаду президента РФ два терміни або займає на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів президента РФ посаду президента РФ другий термін.



При цьому, відповідно до закону, не враховується кількість президентських термінів, які особа займала і (або) займає на момент набуття чинності поправкою до Конституції РФ.



Крім того, перенесено до закону про вибори президента конституційне положення про те, що президентом РФ може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживає в РФ не менше 25 років, не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання або іншого документа про право постійного проживання за кордоном.



Відзначається, що при цьому вимога до кандидата на посаду президента про відсутність у нього громадянства іноземної держави не поширюється на громадян РФ, "які раніше мали громадянство держави, яка була прийнята або частина якої була прийнята в РФ".



Закон також доповнює перелік підстав, за наявності яких громадянин РФ не має права бути обраним депутатом Держдуми, закріпивши в ньому перелік злочинів, за вчинення яких громадянин засуджений до позбавлення волі і має на день голосування не зняту і не погашену судимість за ці злочини. Дане обмеження буде діяти до закінчення п'яти років з дня зняття чи погашення судимості.



Авторами закону (1057340-7) стали голова комітету Держдуми з конституційного законодавства Андрій Клішас і глава комітету Держдуми з держбудівництва і законодавства Павло Крашенінніков, і голова комітету з контролю і регламенту Ольга Савастьянова.