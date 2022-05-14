Держдеп США призначив спецпосланця по Північному потоку-2

07:31 11 серпня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки визначилися з кандидатурою на посаду спецпосланця США щодо реалізації угоди по газопроводу Північний потік-2 з ФРН, ним став Амос Хохштейн.

Крім того, Хохштейн призначений старшим радником Держдепу з питань енергобезпеки.

Про це Блінкен повідомив в Twitter у вівторок, 10 серпня.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та реалізації інтегрованої стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - підкреслив держсекретар США.

Напередодні ЗМІ повідомили про призначення Амоса Хохштейна на цю посаду. При цьому відомо, що раніше він виступав категорично проти реалізації Північного потоку-2.



Амос Хохштейн є близьким радником президента США Джо Байдена. З 2014 по 2017 рік Хохштейн був спеціальним посланником Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань. Він курував зовнішню політику США в галузі енергетики і консультував Байдена з глобальних енергетичних питань.



Крім того, Хохштейн в 2017-2020 роках був членом наглядової ради НАК Нафтогаз України.