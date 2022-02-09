Держбюро розслідувань завершило слідство у справі Тупицького

14:25 18 травень Київ, Україна

Під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування справи проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Зібраних доказів достатньо для складання обвинувального акта, повідомляє Офіс Генпрокурора 18 травня.



Відзначається, що розслідування велося за фактами вчинення кримінальних злочинів проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України).

"За даними слідства, в жовтні 2018 підозрюваний з корисливих мотивів і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, скоїв підкуп свідка, маючи на меті, щоб він відмовився від надання свідчень або надав свідомо неправдиві свідчення в кримінальному провадженні, пов'язаному з протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ Зуєвський енергомеханічний завод", - йдеться в повідомленні.

Також за даними слідства, протягом 2018-2019 років підозрюваний неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України в цьому ж провадженні свідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту з особливо тяжкого злочину.



У прокуратурі повідомили, що зібрані в ході досудового розслідування докази достатні для складання обвинувального акта. Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.



У повідомленні не називається прізвище підозрюваного, однак ще в грудні минулого року повідомлялося, що главу Конституційного Суду Олександра Тупицького підозрюють в підкупі свідка і введенні в оману суду в кримінальному провадженні щодо заволодіння активами ВАТ Зуєвський енергомеханічний завод.