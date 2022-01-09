Річниця аварії на ЧАЕС: соцдопомога чорнобильцям

12:09 26 квітень Київ, Україна

На початок поточного року в Україні налічувалося 1 718113 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Про це йдеться в повідомленні Національної соціальної сервісної служби.



Відзначається, що серед цієї кількості 181 149 - учасники ліквідації наслідків аварії, 1534819 - потерпілі від Чорнобильської катастрофи, з них 322 876 дітей.



На соціальний захист населення у 2021 році передбачено 2,57 млрд грн.



Зокрема, на санаторно-курортне лікування направляють 261900000 грн, на безкоштовне харчування дітей - 587 100 000 грн, проведення доплат і відпусток громадянам, які працюють в зоні відчуження - 750 900 000 грн, на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення харчовими продуктами, інших видів компенсації посилання - 1 011 030 000 грн.





Нагадаємо, 19 квітня Кабмін встановив розміри грошової допомоги для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом виплати компенсації вартості путівок санаторно-курортним установам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2021 році.



Особам, віднесеним до першої категорії, сума допомоги становить 8262 грн; особам, віднесеним до першої категорії, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - 25130 грн; дітям, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, і одному з батьків або особі, яка їх замінює, - 16 417 гривень.