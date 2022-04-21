Глави МЗС України та Польщі зробили спільну заяву по Північному потоку - 2

Відмова США і ФРН продовжити спроби зупинити газопровід "Північний потік-2" посилює кризу і створює додаткові загрози.
Про це йдеться в спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, опублікованій на сайті МЗС України.
На думку дипломатів, відмова від спроб зупинити будівництво трубопроводу «збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпеку в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО і ЄС».
У МЗС країн відзначають, що далі працюватимуть разом зі своїми союзниками і партнерами, щоб зупинити запуск «Північного потоку-2» і закликали Сполучені Штати Америки і Німеччину адекватно поставитися до кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія.
Також Кулеба в Twitter повідомив, що відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН по «Північному потоку-2». МЗС вже направило відповідні ноти в Брюссель і Берлін.
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