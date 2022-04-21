Глави МЗС України та Польщі зробили спільну заяву по Північному потоку - 2

09:43 22 липня Київ, Україна

Відмова США і ФРН продовжити спроби зупинити газопровід "Північний потік-2" посилює кризу і створює додаткові загрози.

Про це йдеться в спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, опублікованій на сайті МЗС України.

На думку дипломатів, відмова від спроб зупинити будівництво трубопроводу «збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпеку в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО і ЄС».

"Будь-яка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні повинна враховувати можливі негативні ризики в трьох сферах: політичній, військовій та енергетичній. Вона повинна також бути демократичною, передбачати на етапі узгодження домовленості переговори з урядами країн, які найбільш сильно відчувають на собі негативні наслідки Північного потоку-2. На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення утворюється дефіциту безпеки не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

У МЗС країн відзначають, що далі працюватимуть разом зі своїми союзниками і партнерами, щоб зупинити запуск «Північного потоку-2» і закликали Сполучені Штати Америки і Німеччину адекватно поставитися до кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія.



Також Кулеба в Twitter повідомив, що відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН по «Північному потоку-2». МЗС вже направило відповідні ноти в Брюссель і Берлін.