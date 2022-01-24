Глави МЗС країн Групи сімох вимагають від Росії покарати винних у справі Навального

08:21 09 вересень Київ, Україна





Глави МЗС країн Групи семи (G7) вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Олексія Навального та покарати винних.



Про це йдеться в заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда". Отруєння Навального: країни G7 вимагають від Росії відповідейГлави МЗС країн Групи семи (G7) вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Олексія Навального та покарати винних.Про це йдеться в заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".

Після офіційної заяви Німеччини про те, що клінічні та токсикологічні дослідження німецьких медичних фахівців і спеціальної лабораторії Бундесверу показали, що Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новачок", розробленої Росією, глави МЗС країн Групи семи (G7) висловили свою точку зору.



"Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу, одноголосно і рішуче засуджуємо доведене отруєння Олексія Навального" - йдеться в заяві.



"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію негайно та повністю прояснити, хто несе відповідальність за цю огидну отруйну атаку, і притягнути винних до відповідальності у світлі зобов'язань Росії по Конвенції про заборону хімічної зброї" - підкреслили міністри.



Вони називають напад на Навального ще одним важким ударом по демократії та політичному плюралізму в Росії.



"Він є серйозною загрозою для всіх тих, хто працює над захистом політичних і громадянських свобод, які Росія взяла на себе зобов'язання гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань по Міжнародному пакту про громадянські та політичні права і гарантувати ці права, включно з правом на свободу вираження поглядів своїм громадянам", - йдеться в заяві.



Олексій Навальний, відомий критик президента Володимира Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.



Німеччина прийшла до висновку, що він був отруєний "Новачком".



7 вересня клініка Шаріте, де знаходиться Навальний, повідомила, що політика вивели зі штучної коми.