Глави МЗС країн Групи сімох вимагають від Росії покарати винних у справі Навального

Отруєння Навального: країни G7 вимагають від Росії відповідей
Глави МЗС країн Групи семи (G7) вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Олексія Навального та покарати винних.
Про це йдеться в заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".
Глави МЗС країн Групи семи (G7) вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Олексія Навального та покарати винних.
Про це йдеться в заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".
Після офіційної заяви Німеччини про те, що клінічні та токсикологічні дослідження німецьких медичних фахівців і спеціальної лабораторії Бундесверу показали, що Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новачок", розробленої Росією, глави МЗС країн Групи семи (G7) висловили свою точку зору.
"Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу, одноголосно і рішуче засуджуємо доведене отруєння Олексія Навального" - йдеться в заяві.
"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію негайно та повністю прояснити, хто несе відповідальність за цю огидну отруйну атаку, і притягнути винних до відповідальності у світлі зобов'язань Росії по Конвенції про заборону хімічної зброї" - підкреслили міністри.
Вони називають напад на Навального ще одним важким ударом по демократії та політичному плюралізму в Росії.
"Він є серйозною загрозою для всіх тих, хто працює над захистом політичних і громадянських свобод, які Росія взяла на себе зобов'язання гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань по Міжнародному пакту про громадянські та політичні права і гарантувати ці права, включно з правом на свободу вираження поглядів своїм громадянам", - йдеться в заяві.
Олексій Навальний, відомий критик президента Володимира Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.
Німеччина прийшла до висновку, що він був отруєний "Новачком".
7 вересня клініка Шаріте, де знаходиться Навальний, повідомила, що політика вивели зі штучної коми.
"Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу, одноголосно і рішуче засуджуємо доведене отруєння Олексія Навального" - йдеться в заяві.
"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію негайно та повністю прояснити, хто несе відповідальність за цю огидну отруйну атаку, і притягнути винних до відповідальності у світлі зобов'язань Росії по Конвенції про заборону хімічної зброї" - підкреслили міністри.
Вони називають напад на Навального ще одним важким ударом по демократії та політичному плюралізму в Росії.
"Він є серйозною загрозою для всіх тих, хто працює над захистом політичних і громадянських свобод, які Росія взяла на себе зобов'язання гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань по Міжнародному пакту про громадянські та політичні права і гарантувати ці права, включно з правом на свободу вираження поглядів своїм громадянам", - йдеться в заяві.
Олексій Навальний, відомий критик президента Володимира Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.
Німеччина прийшла до висновку, що він був отруєний "Новачком".
7 вересня клініка Шаріте, де знаходиться Навальний, повідомила, що політика вивели зі штучної коми.
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