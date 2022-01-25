Глави МЗС країн Бенілюксу запевнили Україну в своїй підтримці

12:32 07 травень Київ, Україна

Після вчорашнього візиту глав МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу на Донбас, можна говорити про всеосяжну підтримку цілісності України країнами Бенілюксу.



Про це заявила віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних і європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес.

"Це перший візит країн Бенілюксу під президентством Бельгії, і він демонструє, наскільки важливо для трьох країн бути тут, це відправляє дуже сильний сигнал, який показує нашу прихильність, нашу підтримку і нашу дружбу Україні", - сказала вона на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Вільмес нагадала, що в четвер вона з колегами з Бельгії та Люксембургу відвідала Донбас, де зустрілися з керівництвом Луганської області та військовими. Вона підкреслила, що міністри раді бути по цей бік лінії розмежування. "І я б хотіла скористатися цією можливістю, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслила міністр.



Вільмес заявила, що другі Мінські угоди є єдиним надійним шляхом вперед і повинні бути імплементовані усіма сторонами. "Діалог - це шлях вперед, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб бачити ескалацію ситуації на Донбасі. Бенілюкс і країни ЄС впевнені, що діалог прокладає шлях до вирішення і закінчення конфлікту", - зазначила Вільмес.



Вона додала, що країни Бенілюксу вітають зусилля українського уряду щодо того, щоб тема Криму залишалася високо на міжнародному порядку денному.



Також вона висловила надію, що Україна приєднається до Стамбульської конвенції.



Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок подякував міністру закордонних справ України за можливість бути в Україні, відвідати лінію зіткнення і висловити повну підтримку їй. Він також подякував українському уряду за "відмінну співпрацю" в розслідуванні зі збивання літака, що виконував рейс MH-17, в липні 2014 року над Донбасом.



"Це трагедія, яка торкнулася обох наших країн. Важливо тримати її на порядку денному і домогтися справедливості для родичів жертв", - підкреслив міністр.



У свою чергу міністр закордонних і європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн вказав, що країни Бенілюксу продовжують підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він заявив, що країни Бенілюксу високо цінують роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і що вони стурбовані тривалими обмеженнями свободи пересування моніторингової місії.



Також Ассельборн зазначив, що імплементація порядку денного реформ Україною дуже важлива для неї самої. "Ми побачили, що є політична воля рухатися в правильному напрямку", - додав він.



Також глава МЗС Люксембурга вказав, що три країни беруть участь в механізмі Covaх, і нагадав, що ЄС витратив на нього 2,5 млрд євро.



"Це багато, але, думаю, що цього ще недостатньо, і ми повинні прискорити цей механізм для всіх країн, в тому числі для вашої країни, і ми продовжимо це робити", - сказав міністр.



Ассельборн також вказав на важливість того, щоб Україна була членом Стамбульської конвенції.