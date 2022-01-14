Глави 5 країн у Варшаві підписали спільну декларацію

14:41 03 травень Київ, Україна

На знак відданості продовженню діалогу, співпраці і підтримки принципів демократії, глави України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви підписали декларацію.

Про це йдеться в спільній декларації глав держав, оприлюдненій на сайті президента України.

"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашого нинішнього співробітництва в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо впевненість, що успіх нашої спільної спадщини і спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і будинок, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, безумовно, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність. Об'єднана Європа повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - йдеться в документі.

Глави держав відзначають, що з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь всіх націй регіону, з якими об'єднує спільна історична доля та які сьогодні також прагнуть користуватися благами свободи і демократії, вимагаючи поваги до своїх прав.

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту і стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - наголошується в декларації.

При цьому наголошується, що президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-у річницю прийняття Конституції 3 травня.