Главу зернової корпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з країни

12:13 13 серпня Київ, Україна

Затримання є, народ чекає посадок. Схоже, посадка в літак для керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України вже не відбудеться. Чиновник був затриманий правоохоронцями в аеропорту Жуляни при спробі покинути країну, щоб уникнути відповідальності. Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє пресслужба МВС.

Відзначається, що разом з ним затримали і його спільника.

Нагадаємо, поліція викрила масштабні зловживання посадових осіб Державної продовольчо-зернової корпорації України. Сума збитку становить понад 57 мільйонів доларів США.

Керівнику корпорації і власнику кількох товариств повідомлено про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Зараз з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання до суду для обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.