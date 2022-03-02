Головні тези законопроєкту президента про деолігархізацію

14:37 03 червень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт про деолігархізацію, який пропонує, ґрунтуючись на низці критеріїв, встановити ознаки, за якими особу можна вважати олігархом, а також ввести реєстр таких осіб і обмежити їхній вплив на політику і економіку країни.

Про це йдеться в законопроєкті №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого з'явився на сайті парламенту.

Головні тези нового законопроєкту.



Хто такі олігархи



Відповідно до закону, олігарх повинен відповідати щонайменше трьом з чотирьох ознак:



1. Участь у політичному житті;



2. Значний вплив на засоби масової інформації;



3. Є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який в день введення в дію закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку;



4. Підтверджена вартість активів в розмірі 2,27 млрд гривень.



Розрахунок вартості активів, зазначених в 4 пункті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи і суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі в ЗМІ.



Особа вважається відповідною ознаці участі в політичному житті, якщо вона: є президентом, головою Верховної Ради, першим заступником і заступником голови ВР, нардепом, прем'єром, першим віцепрем'єром, міністром, його першим заступником та заступником, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабміну, головою СБУ, генпрокурором, головою Нацбанку і т.д. і/або є пов'язаною особою з вищепереліченими.



Також цій ознаці відповідає особа, яка обіймає посаду в керівних органах політичної партії і/або фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів/демонстрацій з політичними вимогами.





Особа вважається відповідною ознаці значного впливу на ЗМІ, якщо вона: є бенефіціаром або контролером засобу/засобів масової інформації, або була бенефіціаром/контролером ЗМІ на дату набрання чинності цим законом, проте втратила такий статус до дня введення закону в дію, внаслідок чого бенефіціаром або контролером такого ЗМІ стала пов'язана особа або особа, що не володіє бездоганною діловою репутацією.

Хто визначає



Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.



Рішення про визнання особи олігархом набуває чинності з дня офіційного опублікування указу президента про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.





Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення таких осіб до Реєстру олігархів. Реєстр буде функціонувати цілодобово на офіційному вебсайті РНБО. Інформацію з нього можна буде переглядати, копіювати і роздруковувати.

Що не можна буде робити



Особам, які включені до Реєстру олігархів, забороняється здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;



бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.



Особи, включені до реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію про доходи.



Також закон вводить поняття "декларації про контакти", яку будуть зобов'язані подавати всі публічні держслужбовці, якщо вони контактували (зустріч і розмова, в тому числі онлайн) з олігархом або його представником.



Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності. Закон втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.



Кого торкнеться?



Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов раніше заявляв, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.



Екснардеп Сергій Лещенко повідомляв, що, за його інформацією, олігархами можуть визнати Ріната Ахметова, Петра Порошенка, Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, Сергія Льовочкіна, Віктора Медведчука, Вадима Новінського, Юрія Косюка, Олега Бахматюка, Костянтина Жеваго, Олександра і Галину Герег.