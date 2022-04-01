Головні пункти Плану дій ТКГ по Донбасу і їхня реальність

08:07 07 листопада Київ, Україна

Багато суперечок і суперечливих думок викликають рішення Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання обстановки на Донбасі. Члени української делегації в ТКГ мають обґрунтовану впевненість в реальності здійснення Плану дій групи. На сторінці ТКГ в Facebook були названі чотири помилкових судження щодо цих пунктів і опубліковано їхнє спростування.

Так, в повідомленні перераховані чотири головні пункти Плану, чотири попередження проти них і спростування.

"1. Пункт Плану дій: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року. Попередження: неможливо так швидко вивести війська, найманців, техніку", - зазначено в повідомленні.

У відповідь на це в ТКГ навели приклад Ізраїлю, який вивів свої війська з "зони безпеки" в Лівані, одночасно з союзною йому "Армією Південного Лівану" (в цілому близько 7,5 тисячі осіб) протягом доби, після 18 років перебування в країні.

"2. Пункт Плану дій: скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, за спрощеною процедурою надання жителям цих територій російського громадянства. Попередження: надання російського громадянства за спрощеною процедурою є винятковим привілеєм президента РФ, такого пункту немає в Мінських домовленостях", - заявили в делегації і додали, що це помилкова точка зору прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Як спростування в ТКГ відзначили, що, ймовірно, Пєсков не розуміє змісту документа, затвердженого президентом Росії.

"3. Пункт Плану дій: відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ. Попередження: в Мінських домовленостях зазначається, що відновлення повного (!) контролю над державним кордоном з боку уряду України... має розпочатися в перший день після проведення місцевих виборів", - продовжили в делегації.

У відповідь на це підкреслили, що План передбачає відновлення контролю над всім кордоном за допомогою ОБСЄ послідовно.

"4. Пункт Плану дій: підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ). Попередження: неможливо в такий термін підготувати і провести місцеві вибори належним чином", - відзначили в ТКГ.

Як спростування в делегації нагадали, що в 2014 році вибори президента України підготували за три місяці - в термін на півтора місяця коротший згаданого в Плані.

Нарешті, в ТКГ повідомили, що до 10 листопада (дата наступного засідання ТКГ) в ОБСЄ повинні ознайомитися з Планом дій, і додали, що нормандську зустріч на вищому рівні необхідно провести до кінця цього року.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що План дій щодо врегулювання на Донбасі повинен бути здійсненним.