Головні пункти Плану дій ТКГ по Донбасу і їхня реальність

Багато суперечок і суперечливих думок викликають рішення Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання обстановки на Донбасі. Члени української делегації в ТКГ мають обґрунтовану впевненість в реальності здійснення Плану дій групи. На сторінці ТКГ в Facebook були названі чотири помилкових судження щодо цих пунктів і опубліковано їхнє спростування.
Так, в повідомленні перераховані чотири головні пункти Плану, чотири попередження проти них і спростування.
У відповідь на це в ТКГ навели приклад Ізраїлю, який вивів свої війська з "зони безпеки" в Лівані, одночасно з союзною йому "Армією Південного Лівану" (в цілому близько 7,5 тисячі осіб) протягом доби, після 18 років перебування в країні.
Як спростування в ТКГ відзначили, що, ймовірно, Пєсков не розуміє змісту документа, затвердженого президентом Росії.
У відповідь на це підкреслили, що План передбачає відновлення контролю над всім кордоном за допомогою ОБСЄ послідовно.
Як спростування в делегації нагадали, що в 2014 році вибори президента України підготували за три місяці - в термін на півтора місяця коротший згаданого в Плані.
Нарешті, в ТКГ повідомили, що до 10 листопада (дата наступного засідання ТКГ) в ОБСЄ повинні ознайомитися з Планом дій, і додали, що нормандську зустріч на вищому рівні необхідно провести до кінця цього року.
Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що План дій щодо врегулювання на Донбасі повинен бути здійсненним.
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