Ватажок так званої "ДНР" Безлер постане перед судом

Російський бойовик, ватажок одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігор Безлер, на прізвисько "Біс" постане перед судом.
Співробітники Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо громадянина Росії Ігоря Безлера, повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 2 серпня.
Зазначено, що разом зі своїми спільниками Безлер організував і керував викраденням і тортурами місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.
Дії Безлера кваліфіковані за статтями: організація жорстокого поводження з особою з цивільного населення і управління його здійсненням, вчинене за попередньою змовою, жорстоке поводження з особою з цивільного населення, поєднане з умисним вбивством, організація жорстокого поводження з особою з цивільного населення, з'єднаного з умисним вбивством, і управління його здійсненням, вчинене за попередньою змовою (ч.3 ст.27, ч.1 ст.438, ч.2 ст.438 КК України).
За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, в Росії суд постановив відшкодувати "моральний збиток" Безлеру за збитий MH-17. Жовтневий районний суд в Санкт-Петербурзі зобов'язав фонд Bellingcat і однойменну компанію виплатити колишньому командиру "ДНР" компенсацію в розмірі 340 тисяч рублів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі