Ватажок так званої "ДНР" Безлер постане перед судом

07:31 03 серпня Київ, Україна

Російський бойовик, ватажок одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігор Безлер, на прізвисько "Біс" постане перед судом

Співробітники Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо громадянина Росії Ігоря Безлера, повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 2 серпня.

"До суду направлено обвинувальний висновок за фактом організації і здійснення жорстокого поводження з цивільним населенням, з'єднаного з умисним вбивством. За даними слідчих і контррозвідників СБУ, в червні 2014 року в місті Горлівка, Донецької області, зловмисник очолив угруповання бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що разом зі своїми спільниками Безлер організував і керував викраденням і тортурами місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

"Крім того, в липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували і вбили незаконно затриманого чоловіка", - додали в СБУ.

Дії Безлера кваліфіковані за статтями: організація жорстокого поводження з особою з цивільного населення і управління його здійсненням, вчинене за попередньою змовою, жорстоке поводження з особою з цивільного населення, поєднане з умисним вбивством, організація жорстокого поводження з особою з цивільного населення, з'єднаного з умисним вбивством, і управління його здійсненням, вчинене за попередньою змовою (ч.3 ст.27, ч.1 ст.438, ч.2 ст.438 КК України).

"Згідно з Женевською Конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977, ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права", - відзначили в спецслужбі.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.



Нагадаємо, в Росії суд постановив відшкодувати "моральний збиток" Безлеру за збитий MH-17. Жовтневий районний суд в Санкт-Петербурзі зобов'язав фонд Bellingcat і однойменну компанію виплатити колишньому командиру "ДНР" компенсацію в розмірі 340 тисяч рублів.