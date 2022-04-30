Глава Укроборонпрому: власне виробництво боєприпасів в Україні вимирає
15:40 01 грудня Київ, Україна
Україна - країна з високим виробничим і науково-технічним потенціалом, тому гостро потребує заповнення складських запасів військових боєприпасів.
"На жаль, в Україні не залишилося боєприпасної галузі, її по суті треба створювати з самого початку. Починаючи від дрібних калібрів до великих. Зараз все це купується. Звичайно, використовуються і складські залишки, але серед них є і такі, у яких вже термін експлуатації закінчується, вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах", - зазначив Фоменко.
За його словами, в рамках підприємств "Укроборонпрому" проєктів з виробництва боєприпасів дрібного калібру немає.
"Крім того, відбуваються навчання і є необхідність в поповненні складських запасів. Тому, все що можуть виробляти в Україні, треба робити, адже у нас високий і виробничий, і науково-технічний потенціал", - додав Фоменко.
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