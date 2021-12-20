Глава України і генсек НАТО обговорили загострення ситуації на Донбасі

Реформами не зупинити агресію РФ, єдиний шлях до закінчення війни - вступ в НАТО, заявив Володимир Зеленський в бесіді з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Про це у вівторок, 6 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Про це у вівторок, 6 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Він також поінформував Йенса Столтенберга про триваюче стягування Росією військ до кордонів України і підвищення їхньої готовності до наступальних дій.
Зеленський також подякував генеральному секретареві за увагу Альянсу до безпеки ситуації навколо України і закликав країни - члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі і посилювати свою військову присутність в Чорноморському регіоні.
Зеленський також подякував генеральному секретареві за увагу Альянсу до безпеки ситуації навколо України і закликав країни - члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі і посилювати свою військову присутність в Чорноморському регіоні.
Глава Української держави відзначив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі