Глава України і генсек НАТО обговорили загострення ситуації на Донбасі

15:06 06 квітень Київ, Україна

Реформами не зупинити агресію РФ, єдиний шлях до закінчення війни - вступ в НАТО, заявив Володимир Зеленський в бесіді з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Про це у вівторок, 6 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", - заявив Зеленський.

Він також поінформував Йенса Столтенберга про триваюче стягування Росією військ до кордонів України і підвищення їхньої готовності до наступальних дій.



Зеленський також подякував генеральному секретареві за увагу Альянсу до безпеки ситуації навколо України і закликав країни - члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі і посилювати свою військову присутність в Чорноморському регіоні.

"Таке постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону і перешкоджає торговому судноплавству", - заявив Володимир Зеленський.

Глава Української держави відзначив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.