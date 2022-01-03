Глава розвідки Британії назвав Росію "країною, яка об'єктивно слабшає"

11:44 25 квітень Київ, Україна

У своєму інтерв'ю кореспондентам видання Sunday Times, опублікованому 25 квітня, глава британської розвідки MI6 Річард Мур назвав Росію "країною, що об'єктивно слабшає".

"Росія - країна, яка об'єктивно слабшає в економічному і демографічному плані. Це дуже складний період", - зазначив Мур.

Коментуючи стягування сил РФ до українського кордону, глава британської розвідки зазначив, що Лондон і Вашингтон попередили російського лідера Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну.

Мур висловив упевненість в тому, що Москва не сумнівається в позиціях обох країн з цього питання, оскільки "канали [спілкування] відкриті".

Висловлюючись про звинувачення Чехії щодо російських спецслужб, яких там вважають причетними до вибухів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, Мур заявив про паралелі з Україною.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивіться на те, що відбувається навколо України, і, звичайно, нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну "чіткі сигнали", - зазначив глава MI6.

Нагадаємо, що у відповідь на оточення України російськими військами Британія направила в Чорне море два військові кораблі.

Раніше в Британії оцінили шанси в битвах з Росією не на свою користь.