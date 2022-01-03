Глава розвідки Британії назвав Росію "країною, яка об'єктивно слабшає"

У своєму інтерв'ю кореспондентам видання Sunday Times, опублікованому 25 квітня, глава британської розвідки MI6 Річард Мур назвав Росію "країною, що об'єктивно слабшає".
Коментуючи стягування сил РФ до українського кордону, глава британської розвідки зазначив, що Лондон і Вашингтон попередили російського лідера Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну.
Мур висловив упевненість в тому, що Москва не сумнівається в позиціях обох країн з цього питання, оскільки "канали [спілкування] відкриті".
Висловлюючись про звинувачення Чехії щодо російських спецслужб, яких там вважають причетними до вибухів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, Мур заявив про паралелі з Україною.
Нагадаємо, що у відповідь на оточення України російськими військами Британія направила в Чорне море два військові кораблі.
Раніше в Британії оцінили шанси в битвах з Росією не на свою користь.
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