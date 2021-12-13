Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк має намір довести свою правоту

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк зробив офіційну заяву, яку оприлюднив у Facebook. Зокрема, він заявив, що не отримував офіційного підозри, і проведені в ОАСК обшуки сприймає як чинення тиску на суд і на нього особисто.

"Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, по завершенню якого правовим шляхом і в порядку передбачених законом буду доводити свою правоту ", - написав він.

Він також зазначив, що, незважаючи на тиск, йти у відставку не має наміру.

"Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - не що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь" ефективність "і створити фон для вереску" активістів "про необхідність термінової судової реформи по їх лекалами і тиску, таким чином, на владу. У той же час, обшук в суді я розцінюю, як чергову спробу тиску на ОАСК і мене особисто. Але я у відставку не піду ", - написав Вовк.

Нагадаємо, у четвер, 17 липня НАБУ повідомило про підозру чолі ОАСК Павлу Вовку. Також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК і голові Державної судової адміністрації Зеновію ХОЛОДНЮК.

Раніше, 26 липня 2019 роки вже проходили обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Тоді обшуки були пов'язані "в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів головою і окремими суддями ОАСК".