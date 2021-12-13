Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк має намір довести свою правоту

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк зробив офіційну заяву, яку оприлюднив у Facebook. Зокрема, він заявив, що не отримував офіційного підозри, і проведені в ОАСК обшуки сприймає як чинення тиску на суд і на нього особисто.
Він також зазначив, що, незважаючи на тиск, йти у відставку не має наміру.
Нагадаємо, у четвер, 17 липня НАБУ повідомило про підозру чолі ОАСК Павлу Вовку. Також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК і голові Державної судової адміністрації Зеновію ХОЛОДНЮК.
Раніше, 26 липня 2019 роки вже проходили обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва.
Тоді обшуки були пов'язані "в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів головою і окремими суддями ОАСК".
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