Глава ОБСЄ Анн Лінде приїхала з робочим візитом до Маріуполя

Ситуація навколо агресії Росії на Донбасі продовжує залишатися в полі зору ОБСЄ. З метою більш детального ознайомлення зі станом справ Маріуполь відвідала голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде. Її візит мав робочий характер. Про це Лінде повідомила в своєму Twitter.
Керівництво порту поінформувало високу гостю про стан об'єкта, проблеми в роботі, особливо після початку російської агресії, про обмеження проходу Керченською протокою, написав в Facebook заступник глави МЗС Василь Боднар.
Лінде також зустрілася із заступником міністра оборони України і командиром тактичної групи Маріуполь, які розповіли їй про безпеку в Азовському морі та заходи щодо зміцнення берегової оборони.
Він також подякував Лінде і європейським партнерам за "щире прагнення допомогти Україні".
Анн Лінде приїхала в Україну вже вдруге з початку року.
Тим часом в ОБСЄ заявили про зниження напруженості на Донбасі. Кількість порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення на сході України за останні тижні знизилася.
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