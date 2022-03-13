Глава ОБСЄ Анн Лінде приїхала з робочим візитом до Маріуполя

Ситуація навколо агресії Росії на Донбасі продовжує залишатися в полі зору ОБСЄ. З метою більш детального ознайомлення зі станом справ Маріуполь відвідала голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде. Її візит мав робочий характер. Про це Лінде повідомила в своєму Twitter.

"У порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет і територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права і зобов'язань ОБСЄ", - підкреслила глава ОБСЄ.

Керівництво порту поінформувало високу гостю про стан об'єкта, проблеми в роботі, особливо після початку російської агресії, про обмеження проходу Керченською протокою, написав в Facebook заступник глави МЗС Василь Боднар.

Лінде також зустрілася із заступником міністра оборони України і командиром тактичної групи Маріуполь, які розповіли їй про безпеку в Азовському морі та заходи щодо зміцнення берегової оборони.

"Тему свободи судноплавства в Чорному і Азовському морях обговорили сьогодні в Маріупольському порту з чинним главою Анн Лінде... З квітня цього року Росія, в порушення міжнародного права, блокує Керченську протоку, завдає серйозної шкоди нашим портам на Азові і українській економіці в цілому. На цьому акцентували увагу в спілкуванні", - написав у Facebook глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він також подякував Лінде і європейським партнерам за "щире прагнення допомогти Україні".

Анн Лінде приїхала в Україну вже вдруге з початку року.

Тим часом в ОБСЄ заявили про зниження напруженості на Донбасі. Кількість порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення на сході України за останні тижні знизилася.