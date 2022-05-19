Глава МВС дав оцінку протестам націоналістів на Банковій

Увечері 14 серпня, після зіткнення поліціянтів з розбурханим протестувальником Нацкорпусу, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував ці події в Facebook. Поліція і Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право на мирний протест, написав він.
Монастирський запевняє, що кожен учасник акції, пройшовши перевірку, обов'язково був би допущений до ОП, оскільки про це мітингувальників попередили заздалегідь.
Він додав, що було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень поліціянтам.
Він також подякував правоохоронцям, нацгвардійцям, рятувальникам і медикам за роботу під час акції.
Нагадаємо, Національний корпус проводив акцію «Зупинимо капітуляцію», вимагаючи відмовитися від формули Штайнмайєра і подачі води в Крим. Після зіткнень біля ОП Нацкорпус попрямував до будинку президента Володимира Зеленського в Маріїнському парку. Там учасники акції почали кидати димові шашки у двір багатоквартирного будинку. Потім націоналісти розійшлися. В ході зіткнень під ОП постраждало вісім поліціянтів. У поліції повідомили, що розпочато кримінальне провадження.
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