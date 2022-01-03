Глава МВС Білорусі вважає білоруську міліцію "найгуманнішою в світі"

05:50 07 вересень Київ, Україна

У неділю, 6 вересня, в Білорусі пройшов Марш єдності - акція на підтримку затриманих білорусів і за незалежність Мінська від впливу Москви. На марш в столиці зібралося близько 100 тисяч людей. До 16:00 протестувальники впритул підійшли до оточення біля резиденції Лукашенка. Почалися затримання, силовики поводилися вкрай агресивно, застосовували сльозогінний газ.



У виправдання дій міліції, Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що білоруська міліція є «найгуманнішою та найбільш холоднокровною у світі».



«Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої та холоднокровної міліції немає ніде у світі, я в цьому впевнений», - заявив Караєв.



Він також повідомив, що в лікарнях «з важкими каліцтвами» знаходяться 30 силовиків.







