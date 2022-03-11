Глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв збільшити темпи COVID-вакцинації

07:24 15 червня Київ, Україна

Як відомо, з приходом нового керівника в МОЗ, в Україні різко пожвавилася робота з вакцинації населення проти коронавірусу. Як заявив вчора у вечірньому телеефірі глава МОЗ Віктор Ляшко, влада України має намір збільшити потужності вакцинації, щоб до кінця літа зробити 10 мільйонів щеплень від коронавірусу.

За даними міністра, за перші 10 днів червня зроблено 534 тисячі щеплень.

"Щоб виконати 10 мільйонів доз до кінця літнього періоду, мені потрібно зараз вивести систему на 111 тисяч щеплень на добу. У зв'язку з тим, що ми її маємо з запізненням на початку червня, ми поставили собі орієнтир - 160 тисяч на добу", - підрахував міністр.

При цьому він анонсував, що темпи вакцинації будуть збільшуватися, і до Дня Незалежності МОЗ планує вийти на 220 тисяч щеплень на добу.

"Якщо не буде збою з поставками вакцин", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, перед призначенням на посаду глави МОЗ Ляшко пообіцяв провести 10 мільйонів COVID-щеплень за літо.

Як повідомлялося, за попередню добу в Україні від коронавірусної інфекції вакциновані 22 219 осіб, а на вихідних в 16 регіонах країни було зроблено 31 305 ін'єкцій.