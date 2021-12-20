Глава МОЗ Степанов повідомив про нові контракти на поставки вакцин

Як повідомив в прямому ефірі телебачення міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, МОЗ планує здійснити якнайшвидше підписання чергових контрактів на поставку в країну COVID-вакцини. За словами міністра, на сьогодні законтрактовано вже 14 млн доз препарату.
Він додав, що по два мільйони доз законтрактовано вакцин CoronaVac і AstraZeneca, а препарату Novavax законтрактували 10 млн.
До кінця року, за словами Степанова, планується отримання додаткових п'яти мільйонів доз вакцини Novavax.
Раніше глава МОЗ назвав умову зупинки транспорту. Основним показником для Кабміну є стан медичної системи. У разі її колапсу транспорт зупинять повністю.
Додамо, в МОЗ зробили прогноз щодо епідемії COVID в Україні. Епідемічна ситуація з коронавірусу в Україні продовжить погіршуватися ще кілька тижнів.
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