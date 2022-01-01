Глава Мінцифри в ООН розповів про цифрову трансформацію України

07:04 28 квітень Київ, Україна





Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Генеральній Асамблеї Уряд України планує створити цифрові можливості для всіх громадян країни, включаючи людей з інвалідністю, літніх і молодь.Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в ході тематичної дискусії високого рівня з питань цифрової співпраці і зв'язку.

Федоров зазначив, що для українського уряду цифрова трансформація є пріоритетом у всіх сферах, і мета - «створити успішну цифрову країну з рівними можливостями для всіх». За його словами, на сьогодні Україна є першою країною в світі з цифровими паспортами і четвертою в Європі - з цифровими посвідченнями водія. Він також розповів про цифровий бренд країни - додаток Дія.



Міністерство цифрової трансформації, за його словами, провело комплексне дослідження з проблем «цифрового розриву». Результати свідчать про недоступність цифрових технологій і нестачу базової цифрової грамотності як ключових факторів подолання «розриву», зазначив Федоров.



Для вирішення цієї проблеми, сказав міністр, уряд запускає цифрові сервіси для українців і працює над забезпеченням високошвидкісного Інтернету для 95% громадян. Федоров також розповів, що в цьому році за допомогою оптичного волокна буде охоплено близько 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури - школи, лікарні, бібліотеки в невеликих селах і сільських районах.

«Ще один виклик, з яким ми стикаємося, - це цифрова безграмотність і недовіра до цифрових послуг, - сказав віцепрем'єр. - Тому ми запустили проєкт Diia.Digital Literacy».

Уряд, за його словами, планує навчити 6 мільйонів українців основним навичкам роботи з цифровими технологіями за три роки.



Федоров також розповів про розробку Стратегії цифрової доступності для створення «реального безперешкодного середовища для всіх».



Як повідомлялося, більше 100 партнерів з державного та приватного сектора приймають цифрові документи в додатку Дія.



Україна стала першою країною в світі, в якій електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їхні паперові аналоги.